به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از برخورد قاطع با تخلفات صنفی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق شهروندان و نظارت مستمر بر بازار، یک واحد نانوایی به‌دلیل تخلفات محرز پلمب شد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی افزود: بازرسی از واحدهای صنفی به‌ویژه نانوایی‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و هرگونه تخلف در این حوزه با حساسیت ویژه پیگیری می‌شود.

فرماندار چالوس تصریح کرد: تخلفاتی نظیر گران‌فروشی و کم‌فروشی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از همراهی شهروندان خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، از طریق سامانه ۱۲۴ موضوع را گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی لازم انجام شود.