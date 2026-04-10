به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک‌کرانچ، جیمز اوتمیر، دادستان کل فلوریدا، طی پیامی ویدئویی اعلام کرد شواهدی در دست است که نشان می‌دهد مظنون حادثه تیراندازی دانشگاه فلوریدا در آوریل ۲۰۲۵، پیش از ارتکاب جنایت از ChatGPT سوالاتی راهبردی پرسیده است.

بر اساس این گزارش، متهم از این چت‌بات درباره «نحوه واکنش کشور به تیراندازی در دانشگاه ایالتی فلوریدا» و «شلوغ‌ترین زمان تجمع دانشجویان در محوطه دانشگاه» استعلام گرفته بود. انتظار می‌رود این جست‌وجوها در دادگاهی که برای اکتبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده، به‌عنوان مدرک علیه وی ارائه شوند. در این حادثه دلخراش دو تن جان خود را از دست دادند.

دادستان کل فلوریدا همچنین به نگرانی های بیشتر درباره تشویق چت جی پی تی به خودکشی در برخی موارد اشاره کرد که در چند شکایتی که خانواده ها علیه اوپن ای آی مطرح کرده اند، ثبت شده است.

وی همچنین به نگرانی هایی اشاره کرد که احتمال دارد حزب کمونیست چین از فناوری اوپن ای آی علیه آمریکا استفاده کند.

او در ادامه افزود: درحالیکه شرکت های بزرگ این فناوری ها را می سازند آنها نمی توانند و نباید ایمنی و امنیت ما را به خطر بیندازند. ما از نوآوری پشتیبانی می کنیم. اما این امر به هیچ شرکتی حق به خطر انداختن فرزندانمان، تسهیل فعالیت های مجرمانه، قدرتمندتر کردن دشمنان آمریکا یا تهدید امنیت ملی را نمی دهد.

دادستان کل فلوریدا همچنین از قانونگذاران این ایالت خواست تا برای حفاظت از کودکان در مقابل تاثیرات منفی هوش مصنوعی به سرعت اقدام کنند.