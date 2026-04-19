هوش مصنوعی برای مراحل اولیه کشف از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مدل «جی پی تی روزالیند» برای پشتیبانی از تحقیقات در حوزه های زیست شیمی، کشف دارو و کاربردی سازی علوم پزشکی طراحی شده است.

تقاضا برای ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی جهت تسریع کشف دارو و تحقیقات در این زمینه میان شرکت های داروسازی، موسسات تحقیقی و شرکت های زیست فناوری شکوفا شده است. اوپن ای آی در همین زمینه در یک پست وبلاگی نوشت این مدل با پشتیبانی از سنتز شواهد، تولید فرضیه، برنامه ریزی آزمایشی و دیگر فعالیت های تحقیقی چند مرحله ای، طوری طراحی شده تا مراحل اولیه کشف را سرعت بخشد.

محققان با استفاده از این مدل می توانند مخازن داده را بررسی کنند، مقالات علمی بخوانند و از دیگر ابزارهای علمی استفاده و آزمایش های جدیدی پیشنهاد دهند. این مدل روی جدیدترین مدل های داخلی اوپن ای آی ساخته شده است.

«جی پی تی روزالیند» به طور پیش نمایش در چت جی پی تی، کودکس و API برای مشتریان واجد شرایط قابل دسترس است. همچنین شرکت مذکور یک پلاگین رایگان تحقیقات علوم زیستی را راه اندازی می کند تا محققان را به بیش از ۵۰ ابزار علمی و منابع داده متصل کند.

اوپن ای آی مشغول همکاری با مشتریانی مانند Amgen، مدرنا، ترموفیشر ساینتیفیک وغیره است.