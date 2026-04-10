به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز پیش از ظهر جمعه در جمع مردم عسلویه اظهار کرد: دستگاه قضا با صیانت از امنیت ملی و روانی جامعه، با هرگونه اقدام علیه نظام و همکاری با رسانههای معاند، با قاطعیت و سرعت برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه با کسانی که در فضای مجازی اقدام به انتشار محتوا علیه نظام کرده و یا اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی را برای رسانههای معاند ارسال میکنند، بدون هیچگونه اغماضی برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.
مهرانگیز افزود: طبق قوانین جدید، برای اقدامات ضدامنیتی و خیانت به کشور، مجازاتهای سنگینی از جمله حبسهای طولانیمدت، مصادره اموال و حتی اعدام پیشبینی شده است.
