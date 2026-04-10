ثبت ۱۴ هزار مکاتبه سازمان غذا و دارو در روزهای جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، معصومه عظیمی‌فر گفت: در بازه یادشده، دریافت ۵۹۳۹ فقره مکاتبه از شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کننده و ۲۹۲۲ فقره از معاونت‌های تخصصی غذا و دارو در بستر سامانه اتوماسیون اداری و ۴۶۷ فقره از طریق مراجعه حضوری دریافت و ثبت گردیده است. همچنین تعداد ۱۹۶۳ فقره نامه داخل سازمانی صادر و تعداد ۳۴۴۹ فقره نامه به مراجع خارج سازمانی صادر و ارسال گردیده است.

وی با اشاره به شرایط حساس و بی‌سابقه این دوره افزود: در روزهای که جنگ فضای امنیتی و عملیاتی کشور تحت تأثیر قرار گرفته بود، ضمن رعایت حضوری حداقلی همکاران با اتخاذ تدابیر ویژه و مدیریت بحران، کوچک‌ترین خللی در جریان مکاتبات، تصمیم‌سازی و پاسخ‌دهی به ذی نفعان ایجاد نشد.

رئیس اداره راهبری اسناد و مکاتبات سازمان غذا و دارو تأکید کرد: با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی، اختلالات احتمالی در زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش حجم درخواست‌های فوریتی، تیم دبیرخانه با حضور هدفمند، شیفت‌بندی هوشمند و بهره‌گیری حداکثری از سامانه‌های الکترونیک، زنجیره مکاتبات اداری را بدون وقفه مدیریت کرد و از هرگونه تأخیر در فرآیندهای حیاتی حوزه سلامت جلوگیری نمود.

وی خاطرنشان کرد: اولویت‌بندی هوشمند نامه‌ها، هماهنگی لحظه‌ای با واحدهای فنی و ستادی، و فعال‌سازی مکانیزم‌های جایگزین در شرایط اضطراری، از جمله اقدامات کلیدی بود که تضمین‌کننده تداوم خدمت‌رسانی به مردم و فعالان اقتصادی در سخت‌ترین شرایط بود.

عظیمی‌فر در پایان با قدردانی از تعهد و فداکاری همکاران دبیرخانه اظهار داشت: این دستاورد، حاصل همدلی، انضباط سازمانی و روحیه جهادی همکارانی بود که در شرایطی دشوار، رسالت خدمت‌رسانی را بدون هیچ‌گونه تعللی به پیش بردند و ثابت کردند که پایداری در خدمت به مردم، خط قرمز ماست.