حجت الاسلام غفوری: مسیر امام شهید با اقتدار و اتحاد ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه، ضمن دعوت مؤمنان به رعایت تقوای الهی در همه شرایط، با اشاره به چهلمین روز رحلت «امام شهید»، شخصیت و نقش بی‌بدیل ایشان را در رهبری کشور در سخت‌ترین مقاطع تاریخی مورد تأکید قرار داد.

وی گفت: ابعاد شخصیتی امام شهید هنوز برای بسیاری ناشناخته مانده است، چراکه آن بزرگوار تمایلی به سخن گفتن از خود و ویژگی‌های شخصی‌شان نداشتند.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: امام شهید هنگامی مسئولیت سنگین رهبری را پذیرفتند که کشور در شرایطی بحرانی پس از جنگ تحمیلی قرار داشت؛ اقتصادی فرسوده، صنعت در حال رکود و نیازهای فراوان برای بازسازی. اما با اتکا به نیروهای جوان و ظرفیت‌های داخلی، مسیر پیشرفت را آغاز کردند و با تکیه بر اصل اقتصاد مقاومتی زمینه خودکفایی را در عرصه‌های علمی، صنعتی و کشاورزی فراهم ساختند.

غفوری با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی در دوره رهبری امام شهید تصریح کرد: امروز ایران اسلامی در علوم، فناوری و صنایع دفاعی در زمره کشورهای پیشرفته جهان قرار دارد و این تحقق همان آرمان اقتصادی و فرهنگی مقاومتی است که امام شهید بر آن تأکید داشتند.

وی افزود: در برابر تحریم‌های شدید و فشارهای جهانی، ملت ایران با تکیه بر ایمان و تلاش داخلی نه تنها عقب‌نشینی نکرد بلکه به رشد و اقتدار دست یافت.

امام جمعه کرمانشاه ضمن گرامیداشت مجاهدت‌های ملت در روزهای اخیر، حضور گسترده مردم را نشانه واقعی تقوای عملی دانست و گفت: این بیداری و بصیرت ملی همان چیزی است که امام شهید وعده داده بود؛ مبعوث شدن مردمی مؤمن و آگاه برای دفاع از دین و استقلال کشور.

حجت‌الاسلام غفوری افزود: این حضور در صحنه بزرگ‌ترین سرمایه ملی و نشانه وفاداری به راه شهدا و امام شهید است.

وی در پایان با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید کرد: نبرد ملت ایران با استکبار جهانی همچنان ادامه دارد، هرچند شکل آن تغییر یافته است.

وی از مسئولان خواست در مذاکرات سیاسی با اقتدار کامل و هوشیاری در برابر دشمنان عهدشکن عمل کنند و اتحاد ملی را به عنوان میراث ارزشمند امام شهید حفظ نمایند.

حجت‌الاسلام غفوری ابراز امیدواری کرد: به فضل الهی، ملت ایران به زودی شاهد «فتح مبین» و دوران عزت و سربلندی خواهد بود.