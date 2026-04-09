  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۱

جبهه مقاومت خط مقدم دفاع از ایران است

کرمانشاه- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: تا زمانی که جبهه مقاومت در منطقه خط مقدم دفاع را حفظ کرده بود، دشمن جرأت تعرض به کشور ما را نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جبهه مقاومت خط مقدم دفاع از کشور است و تا زمانی که شهید سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی، این خط مقدم را در فلسطین، لبنان و سوریه حفظ کرده بود، دشمن امکان تعرض به کشور ما را نداشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه افزود: از زمانی که این خط مقدم دچار خدشه شد، دشمن جسارت پیدا کرد و به سمت کشور ما تعرض کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از ملت‌های جبهه مقاومت تصریح کرد: همه انسان‌های شریفی که در عرصه مقاومت حضور دارند همانند ملت ایران هستند و از این جهت هیچ تفاوتی میان آنان و مردم ما وجود ندارد.

حجت‌الاسلام غفوری ادامه داد: همان‌گونه که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از مردم کشورمان حمایت می‌کنند، ما نیز باید از ملت‌های مظلوم جبهه مقاومت حمایت و پشتیبانی کنیم.

امام جمعه کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از جبهه مقاومت در حقیقت دفاع از امنیت و عزت ملت ایران است.

کد مطلب 6795996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد طاها نصیری IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من برای رهبر عزیزم می روم جنگ

    پربازدیدها

    پربحث‌ها