جبهه مقاومت خط مقدم دفاع از ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جبهه مقاومت خط مقدم دفاع از کشور است و تا زمانی که شهید سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی، این خط مقدم را در فلسطین، لبنان و سوریه حفظ کرده بود، دشمن امکان تعرض به کشور ما را نداشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه افزود: از زمانی که این خط مقدم دچار خدشه شد، دشمن جسارت پیدا کرد و به سمت کشور ما تعرض کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از ملت‌های جبهه مقاومت تصریح کرد: همه انسان‌های شریفی که در عرصه مقاومت حضور دارند همانند ملت ایران هستند و از این جهت هیچ تفاوتی میان آنان و مردم ما وجود ندارد.

حجت‌الاسلام غفوری ادامه داد: همان‌گونه که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از مردم کشورمان حمایت می‌کنند، ما نیز باید از ملت‌های مظلوم جبهه مقاومت حمایت و پشتیبانی کنیم.

امام جمعه کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از جبهه مقاومت در حقیقت دفاع از امنیت و عزت ملت ایران است.