امام جمعه عسلویه: قدرت ملت ایران پوزه استکبار جهانی را به خاک مالید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در خطبههای نماز جمعه عسلویه با تبیین روحیه جهاد و شجاعت ملت ایران اظهار کرد: اینکه بسیاری از هموطنان شجاع و مقاوم ما، از توقف درگیری با جرثومه فساد عالم، شیطان بزرگ و رژیم منحوس صهیونی ناراحت هستند برگرفته از ایمان و علاقه قوی آنان است.
وی اضافه کرد: همین روحیه، اعتقاد و قدرت ملت ایران، پوزه استکبار جهانی، آمریکا و اسرائیل را به خاک مالیده و تا پیروزی نهایی پیش خواهند رفت.
امام جمعه عسلویه بیان کرد: امروز پیروز این میدان به روشنی ایران اسلامی است و دشمن شکست خورده و از سر استیصال خواهش آتش بس کرد. مردم با حضور مقتددانه در میدان هم باعث موفقیت میدان نظامی خواهند بود هم میدان دیپلماسی.
وی با اشاره به اینکه همه جنگها دو عرصه دارند شامل عرصه میدان و عرصه سیاست افزود: پیروزیهای میدان، در عرصه سیاست است که تبدیل به دستاورد و اقتدار میشود و این مذاکرات، امتداد جنگ با ابزار دیپلماسی است.
محمدی خاطرنشان کرد: آتشبسِ دو هفتهای، مهلتی است برای اجرای خواستههای ایران است نه پایانی برای جنگ. نیروهای مسلح، انگشت به ماشه، آمادهی پاسخ قاطع به هرگونه شیطنت هستند.
وی ادامه داد:شروط دهگانه جمهوری اسلامی، نه دستاورد که خونآورد ملت ایران است؛ و خط قرمز ماست و گذشتن از آن امکانپذیر نیست. هرگونه اختلافافکنی درباره مذاکره و... به نفع دشمن و ضد وحدت ملی است.
امام جمعه عسلویه با بیان اینکه وضعیت به قبل از جنگ برنخواهد گشت و موقعیت تثبیتشده ایران در تنگه هرمز قطعاً تغییر نخواهد کرد افزود: ما نه منطق مقاومت را، و نه جبهه مقاومت را رها نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه این جنگ، فقط جنگ نظامی و دیپلماتیک نیست، بلکه جنگ ترکیبی است گفت: استمرار حضور میدانی و حمایت قاطع ملت از رزمندگان هر دو عرصه جنگ(چه جنگ نظامی و چه جنگ دیپلماتیک).امری ضروری است.
محمدی اظهار کرد: رمز پیروزی نهایی ایران این است که تمام ارکان حاکمیت ملی و مردمی یکپارچه و منسجم و هماهنگ عمل کنند. یک بعد دیگر جنگ رسانه ای است که باید همه با هوشیاری باشند.
