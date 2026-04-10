سیلی محکم ایران به گوش بزرگترین ارتش جهان؛ دنیا انگشت به دهان ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) با بیان اینکه در جنگ ۴۰ روزه ایران یک تنه در برابر اسرائیل و آمریکا، غول اقتصادی و نظامی دنیا ایستاد.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی کاری کرد که دشمن به خفت و خاری و به حقارت دچار شده است، افزود: ما مایل به آتش بس موقت نبودیم بلکه این آمریکا بود که درخواست آتش بس داد.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه آتش بس اصرار آمریکا و درخواست ترکیه و پاکستان و ... بود، ابراز کرد: ایران اسلامی آنچنان به فرموده رهبر شهید انقلاب اسلامی سیلی به گوش بزرگترین ارتش جهان زد که دنیا در حیرت مانده است.

شریفی نیا با بیان اینکه امروز آمریکا و اسرائیل در اوج ذلت قرار دارد، افزود: دشمن فکرش را نمی کرد که نیروهای مسلح و مردم ما این چنین اقتدار و صلابت و توان داشته باشد.

وی با قدردانی از حضور مردم در صحنه های اقتدار و همچنین نیروهای مسلح ابراز کرد: ضرباتی که ایران اسلامی بر آمریکا و پایگاه های آن به کشورهای منطقه وارد آورد در کنار بمباران اسرائیل کم کم روشن خواهد شد.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه سانسور و اختناق شدید در اسرائیل در برابر کسانی که خواسته اند پوشش رسانه ای حملات ایران اسلامی را دهند، نمی گذارد که اطلاعات بیشتری از شکست های دشمن بروز کند، ابراز کرد: به مرور عمق ضربات کاری ایران اسلامی به اسرائیل و آمریکا و کشورهای منطقه، نمایان خواهد شد.