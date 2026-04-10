جهش تورم و نااطمینانی در بازارهای آمریکا زیر سایه جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تازهترین گزارشهای اقتصادی، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در آمریکا در ماه مارس با ثبت رشدی ۰.۹ درصدی نسبت به ماه قبل و ۳.۳ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین جهش را در دو سال اخیر به ثبت رسانده است. تحلیلگران این افزایش را نخستین سیگنال رسمی از اثرات منفی درگیریهای نظامی بر سبد معیشتی شهروندان آمریکایی میدانند.
بحران در بازار انرژی و حملونقل
بیشترین فشار تورمی در بخش انرژی احساس میشود؛ جایی که شاخص انرژی به تنهایی ۱۰.۹ درصد رشد داشته است. این نوسان شدید، منجر به افزایش ۲۱.۲ درصدی قیمت بنزین در پمپبنزینهای آمریکا شده است که مستقیماً با نگرانیها پیرامون امنیت مسیرهای انتقال نفت و انسداد احتمالی تنگه هرمز گره خورده است. بخش حملونقل هوایی نیز از این وضعیت بینصیب نمانده و قیمت بلیط هواپیما با رشد ۲.۷ درصدی در ماه مارس، نسبت به سال گذشته ۱۴.۹ درصد گرانتر شده است.
وضعیت تورم مرکزی و چشمانداز اقتصادی
در حالی که تورم کل تحت تأثیر قیمتهای بیثبات انرژی و غذا قرار دارد، شاخص «تورم مرکزی» (بدون احتساب غذا و انرژی) رشد ملایمتری معادل ۰.۲ درصد در ماه مارس را نشان میدهد که در مقایسه با سال گذشته ۲.۶ درصد برآورد شده است. با این حال، نرخ تورم سالانه که از تابستان ۲۰۲۴ در محدوده ۳ درصد تثبیت شده بود، اکنون با ریسکهای صعودی مواجه شده است.
تداوم نااطمینانی
کارشناسان معتقدند جنگ علیه ایران، اقتصاد آمریکا را به فاز جدیدی از نااطمینانی وارد کرده است. این وضعیت، بر بیثباتیهای اقتصادی موجود که پیشتر تحت تأثیر سیاستهای تعرفهای دولت دونالد ترامپ در سال گذشته ایجاد شده بود، افزوده است. اکنون بازارها در انتظار واکنش نهادهای مالی آمریکا برای مدیریت این تورم ناشی از شوکهای خارجی هستند.
