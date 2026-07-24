«رهبری، مردم و رزمندگان» سه ضلع اقتدار ایران در برابر آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیل شریفی‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان که در مسجد صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد، با بیان اینکه ملت ایران اسلامی درگیر جنگی تمام‌عیار است، اظهار کرد: هدف نهایی دشمن در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به آنچه جنگ روانی دشمن علیه کشور عنوان کرد، افزود: دشمن تلاش می‌کند با فضاسازی رسانه‌ای و عملیات روانی چنین القا کند که در حال تحقق اهداف خود، از جمله تجزیه جنوب ایران است، اما واقعیت میدان چیز دیگری است و ضربات واردشده از سوی رزمندگان ایران اسلامی به مراتب سنگین‌تر و مؤثرتر از اقدامات دشمن بوده است.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه در روزهای اخیر اطلاعیه‌های صادرشده از سوی قرارگاه خاتم (ص) و نیروی هوافضای سپاه، بیانگر وارد آمدن خسارت به منافع آمریکا در منطقه است، گفت: به گفته وی، آثار این اقدامات در برخی کشورهای منطقه از جمله اردن، کویت، قطر و همچنین در حملات اخیر به اهدافی در سوریه قابل مشاهده است و این موضوع، اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.

شریفی‌نیا با اشاره به مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: کسی که پیش‌تر از هدف قرار دادن تأسیسات ایران سخن می‌گفت، اکنون از جبران خسارت احتمالی شناورها از محل اموال بلوکه‌شده ایران سخن می‌گوید که این تغییر موضع، به معنای عقب‌نشینی از تهدیدهای گذشته است. وی مدعی شد این تغییر رویکرد نشان می‌دهد آمریکا به اهداف مورد نظر خود دست نیافته است.

وی همچنین با انتقاد از اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره توان دریایی جمهوری اسلامی ایران، گفت: اگر آن‌گونه که ادعا می‌شود نیروی دریایی ایران از کار افتاده است، چگونه حملات به شناورها انجام می‌شود؟ رئیس‌جمهور آمریکا هر روز سخنان متناقض و خلاف واقع مطرح می‌کند.

امام جمعه آرادان در پایان با تأکید بر اینکه دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قدرت برتر منطقه است و این جایگاه را می‌توان در پیام‌های رهبر معظم انقلاب، انسجام ملی و ایستادگی ملت ایران اسلامی در برابر فشارها و تهدیدها مشاهده کرد.