به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سوارکار ظهر جمعه در مراسم «بعثت نوسربازان عصر ظهور» همزمان با اربعین امام خامنه‌ای و شهدای جنگ رمضان، رژه کالسکه‌سواران در میدان شهدا مشهد را اجتماع نماد حضور نسل آینده و پاسخ مادران و فرزندان به جنایات علیه کودکان دانست.

دبیر مجمع ملی فعالان جمعیت خراسان رضوی، در مراسم «بعثت نوسربازان عصر ظهور» و رژه کالسکه‌سواران که همزمان با اربعین امام خامنه‌ای و شهدای جنگ رمضان برگزار شد، با اشاره به شرایط منطقه و حوادث اخیر، بر اهمیت حضور نسل آینده در مسیر آرمان‌های انقلاب تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به حملات خصمانه رژیم کودک‌کش پس از تجاوز به سرزمین ما و هدف قرار دادن مراکز مختلف از جمله مدرسه شجره طیبه و همچنین حمله به مراکز درمانی و زایشگاه‌ها در منطقه، به‌روشنی می‌توان دریافت که این جنگ، جنگی وجودی است و دشمن از شکل‌گیری نسل آینده هراس دارد.

سوارکار افزود: این اقدامات نشان می‌دهد دشمن تلاش دارد با چنین جنایاتی صدای حق‌خواهی و عدالت‌طلبی را در نطفه خفه کند، اما ملت‌های آزاده و خانواده‌های مؤمن نشان داده‌اند که در برابر چنین جنایاتی عقب‌نشینی نخواهند کرد.

دبیر مجمع ملی فعالان جمعیت خراسان رضوی ادامه داد: امروز جمعه ۲۱ فروردین، همزمان با اربعین غمبار امام شهیدمان و به یاد همه شهدای کودک و دانش‌آموزانی که مظلومانه به شهادت رسیدند، در قالب برنامه «نوسربازان عصر ظهور» همراه با فرزندانمان به میدان آمده‌ایم تا بار دیگر صدای حق‌خواهی و ایستادگی خود را بلندتر و مقتدرانه‌تر به گوش جهانیان برسانیم.

وی با اشاره به رژه کالسکه‌سواران در میدان شهدا مشهد گفت: این اجتماع نماد حضور مادران و فرزندانی است که نسل آینده این سرزمین را می‌سازند؛ فرزندانی که به تعبیر ما نوسربازان عصر ظهور هستند و در آینده می‌توانند ادامه‌دهنده راه فرماندهان و مجاهدان بزرگ این ملت باشند.

سوارکار تأکید کرد: تربیت‌یافتگان مکتب امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی باور دارند که مسیر مقاومت و ایستادگی، مسیری زنده و پویاست. این باور ریشه در فرهنگ عاشورا دارد؛ فرهنگی که به ما آموخته است ملت امام حسین(ع) در برابر ظلم سکوت نمی‌کند.

دبیر مجمع ملی فعالان جمعیت خراسان رضوی افزود: امروز حضور مادران به همراه کودکان در این برنامه، نمادی از امید به آینده و استمرار مسیر انقلاب است. نسلی که در دامان چنین مادرانی پرورش می‌یابد، بی‌تردید حامل پیام مقاومت، عدالت‌خواهی و ایمان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره نشان داده است که در مسیر آرمان‌های خود استوار ایستاده و تا پای جان از ارزش‌ها و باورهای خود دفاع می‌کند. این حضورها و اجتماعات مردمی نیز جلوه‌ای از همین ایستادگی و پیوند میان نسل امروز و فردای انقلاب است.