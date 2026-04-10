۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

کلنگ‌زنی پروژه سامانه انتقال آب سد تنگ سرخ به یاسوج

یاسوج-مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد، از کلنگ‌زنی سامانه انتقال آب از سد تنگ سرخ به یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش مصلح عصر جمعه در آیین کلنگ زنی سامانه انتقال آب از سد تنگ سرخ به شهر یاسوج ، اظهار کرد: این پروژه با مبلغ قرارداد ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و با هدف تامین آب مورد نیاز شهر یاسوج کلنگ زنی شد.

وی افزود: جمعتی به تعداد ۴۰۰ هزار نفر را این سامانه انتقال به طول ۲۴ کیلومتر پوشش می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به مشخصات فنی پروژه، گفت: این سامانه شامل ۲۴ کیلومتر خط انتقال فولادی با قطر بالای یک متر و دو رشته تونل به طول ۶ کیلومتر است که آب را به تصفیه‌خانه شرب یاسوج منتقل کرده و از طریق مخازن ذخیره، در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این پروژه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های پدافندی در سطح کشور و بخش آب کشور محسوب می‌شود، افزود: با اجرای این پروژه، مشکل نوبت‌بندی و قطعی مکرر آب در شهر یاسوج به طور کامل رفع خواهد شد.

مصلح همچنین از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته و پیش‌بینی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه ۱۴۰۵ به همراه مبلغی از محل ماده ۵۶ خبر داد و تاکید کرد: با اجرای این پروژه، نگرانی‌های تامین آب در شهر یاسوج برای همیشه از بین می رود و شاهد رفع مشکلات تنش آبی در شهرستان بویراحمد و این شهر باشیم.

