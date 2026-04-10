به گزارش خبرنگار مهر، آرش مصلح عصر جمعه در آیین کلنگ زنی سامانه انتقال آب از سد تنگ سرخ به شهر یاسوج ، اظهار کرد: این پروژه با مبلغ قرارداد ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و با هدف تامین آب مورد نیاز شهر یاسوج کلنگ زنی شد.

وی افزود: جمعتی به تعداد ۴۰۰ هزار نفر را این سامانه انتقال به طول ۲۴ کیلومتر پوشش می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به مشخصات فنی پروژه، گفت: این سامانه شامل ۲۴ کیلومتر خط انتقال فولادی با قطر بالای یک متر و دو رشته تونل به طول ۶ کیلومتر است که آب را به تصفیه‌خانه شرب یاسوج منتقل کرده و از طریق مخازن ذخیره، در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این پروژه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های پدافندی در سطح کشور و بخش آب کشور محسوب می‌شود، افزود: با اجرای این پروژه، مشکل نوبت‌بندی و قطعی مکرر آب در شهر یاسوج به طور کامل رفع خواهد شد.

مصلح همچنین از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته و پیش‌بینی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه ۱۴۰۵ به همراه مبلغی از محل ماده ۵۶ خبر داد و تاکید کرد: با اجرای این پروژه، نگرانی‌های تامین آب در شهر یاسوج برای همیشه از بین می رود و شاهد رفع مشکلات تنش آبی در شهرستان بویراحمد و این شهر باشیم.