توسعه انرژی خورشیدی از منازل تا مدارس در دستور کار استانداری قم

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در جریان بازدید از پنج سایت در حال احداث نیروگاه خورشیدی در سطح استان، از پیشرفت مناسب عملیات اجرایی این پروژه‌ها خبر داد.



وی گفت: کارگاه‌های ساخت این نیروگاه‌ها فعال هستند و عملیا نصب سازه‌ها و قرارگیری پنل‌های خورشیدی با سرعت مطلوب در حال انجام است.



بهنام جو با اشاره به برنامه‌ریزی جدی استانداری، شرکت برق استان و بخش خصوصی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: هدف ما این است که طی دو تا سه ماه آینده حدود ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را وارد مدار کنیم تا مردم استان از ظرفیت ارزشمند انرژی خورشیدی بهره‌مند شوند.



استاندار قم همچنین از اجرای طرح‌های خورشیدی پشت‌بامی خبر داد و گفت فراخوان مشارکت مردمی منتشر شده است.

بهنام جو، تسهیلاتی معادل ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه احداث این سیستم‌ها پیش‌بینی شده تا خانوارها بتوانند با نصب سامانه‌های پنج کیلوواتی، متناسب با نوع واحدهای ویلایی یا آپارتمانی، از انرژی خورشیدی به‌صورت خودکفا استفاده کنند.



وی بیان کرد: این سامانه‌ها با بهره‌گیری از باتری می‌توانند انرژی مورد نیاز شب را نیز تأمین کرده و مازاد تولید خود را از طریق بورس انرژی به فروش برسانند.



بهنام‌جو از آغاز اجرای این طرح در کمیته امداد نیز خبر داد و گفت: تاکنون چندین نیروگاه کوچک برای مددجویان این نهاد به مدار آمده است و دیگر شهروندان نیز می‌توانند از این امکان استفاده کنند.



وی با اشاره به پروژه‌های خورشیدی ادارات استان اظهار کرد: چند هفته پیش پروژه‌های اداری با ظرفیت یک مگاوات افتتاح شد و سه مگاوات دیگر نیز در برنامه است تا بین دستگاه‌های اجرایی توزیع و نصب شود.



استاندار قم افزود: تجهیزات لازم برای مدارس نیز تأمین شده و به‌زودی نصب آنها آغاز خواهد شد تا همه نهادهای استان از این ظرفیت بهره‌مند شوند.