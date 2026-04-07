تجمعات شبانه مردم تأثیر مستقیم در ایجاد ناامیدی در جبهه دشمن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم بعدازظهر سه شنبه در نشست با مسئولان مواکب مردمی فعال در مسیر تجمعات شبانه مردم قم، اظهار کرد: حضور گسترده شهروندان در این برنامهها نه تنها سبب تقویت انگیزه و امید در میان مردم و مسئولان شده، بلکه تأثیر مستقیم در ایجاد ناامیدی در جبهه دشمن داشته است.
وی گفت: اقدامات هماهنگ و سازماندهیشده مواکب، علاوه بر خلق حماسهای ماندگار در استان، نقش مؤثری در تقویت جبهه داخلی و کاهش اثرگذاری فشارهای خارجی داشته است.
استاندار قم به حمایتهای زیرساختی دولت اشاره کرد و گفت: وظیفه دولت فراهمکردن بسترهای لازم برای فعالیتهای مردمی است و در این راستا دستگاههای خدماترسان مانند آب، برق و گاز موظف به همکاری کامل با مواکب هستند. همچنین شهرداری و سایر نهادها با حضور فعال، نقش چشمگیری در بهبود سیمای شهری و تسهیل خدماترسانی ایفا کردهاند.
وی با تشریح وضعیت آسیبهای ناشی از حوادث اخیر در استان گفت: حدود دو هزار و ۷۵۰ واحد مسکونی، تجاری و صنعتی دچار خسارت شدهاند که از این میان نزدیک به ۳۰ واحد بهطور کامل تخریب شده است. علاوه بر آن، صدها خودرو نیز آسیب دیدهاند و رسیدگی به این موارد در اولویت قرار دارد.
بهنامجو تأکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای استانی و اعتبارات دولتی، روند بازسازی و جبران خسارتها با سرعت در حال پیگیری است تا آسیبدیدگان هرچه سریعتر به شرایط عادی بازگردند.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در زمینه تأمین ارزاق عمومی هیچگونه مشکلی وجود ندارد و ذخایر کافی برای ماههای آتی پیشبینی شده است.
وی با یادآوری برخی چالشهای اقتصادی استان افزود: کاهش درآمدهای مالیاتی و مشکلات اقتصادی موجود، تلاش مسئولان استانی را برای مدیریت صحیح منابع و رفع موانع دوچندان کرده است.
بهنامجو با قدردانی از مشارکت بخش خصوصی و واحدهای تولیدی، گفت: همکاری این بخشها در تأمین مصالح و تسریع روند بازسازی، نقش کلیدی در خدماترسانی مؤثر داشته و موجب تسریع روند بازگشت به شرایط عادی شده است.
استاندار قم همچنین بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: ضروری است از بیان سخنان تفرقهانگیز پرهیز شود و فضای همدلی در استان تقویت گردد.
وی در پایان به مدیریت تجمعات مردمی اشاره کرد و گفت: رعایت حقوق شهروندان، کاهش آلودگی صوتی در ساعات پایانی شب و باز نگه داشتن مسیرهای عبور و مرور از جمله مواردی است که باید مورد توجه برگزارکنندگان قرار گیرد تا تجربه حضور مردمی با کیفیت و ایمن تحقق یابد.
نظر شما