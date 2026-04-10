۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

تغییر ساعات کاری ادارات مازندران

ساری - معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از تغییر ساعات فعالیت ادارات در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی طوسی از تغییر ساعات فعالیت ادارات در این استان خبر داد و گفت: از روز شنبه تا چهارشنبه، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ فعال خواهند بود.

وی افزود: مدیران دستگاه‌ها این اختیار را دارند که با حفظ حداقل ۵۰ درصد حضور کارکنان در محل کار، سایر نیروها را به‌صورت دورکاری ساماندهی کنند، به‌گونه‌ای که روند خدمات‌رسانی به مردم بدون اختلال ادامه یابد.

معاون استانداری مازندران همچنین با اشاره به وضعیت مراکز آموزشی تصریح کرد: فعالیت مدارس و مراکز آموزش عالی تا اطلاع ثانوی به‌صورت مجازی دنبال خواهد شد.

