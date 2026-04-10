به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ملک اعلام کرد: فعالیت تمامی ادارات، سازمانها، بانکها و بیمهها در استان کردستان، از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه به روال عادی باز میگردد و ادارات با حضور تمامی کارکنان، از ساعت ۸ تا ۱۴ ارائه خدمت میکنند.
وی افزود: بانوان شاغل در دستگاههای ادارای استان که فرزند خردسال و محصل در مقطع ابتدایی دارند، تا پایان فروردین ماه، دورکار خواهند بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان بیان کرد: بخش آموزشی آموزش و پرورش تا پایان فروردین و بخش آموزشی دانشگاهها تا اطلاع ثانوی، مجازی است اما بخشهای اداری این دو نهاد مشمول شرایط عادی روال کاری استان هستند.
ملک یادآوری کرد: واحدهای عملیاتی، دستگاههای خدماترسان، مراکز بهداشتی و درمانی، شهرداریها و مجموعههای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه، مستثنی هستند.
بر اساس این اطلاعیه، دستگاههای اداری استان در روزهای پنجشنبه همچنان بهصورت دورکاری* به ارائه خدمات میپردازند.
نحوه فعالیت ادارات استان تا اطلاع ثانوی بر همین روال است و تغییرات احتمالی، متناسب با شرایط کشور، متعاقباً اعلام خواهد شد.
