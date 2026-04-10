حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان دولتی در ادارات کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود حسینی در خصوص وضعیت کاری کارکنان ادارات دولتی گفت: با توجه به وضعیت فعلی آتش بس در جنگ تحمیلی سوم، از فردا ۲۲ فروردین تا اطلاع ثانوی همه حضور کارکنان به صورت صد درصدی در محل کار الزامی است‌.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دولت اختیارات وضعیت کاری کارکنان دولت را به استانداران واگذار کرده است، افزود: هرگونه تغییر وضعیت کاری کارکنان ادارات استان از طریق روابط عمومی استانداری استان اطلاع‌رسانی می‌شود اما در حال حاضر تصمیم به حضور همه کارکنان گرفته شده است.

وی تصریح کرد: ساعات کاری کارکنان ادارات دولتی از ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.