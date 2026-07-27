به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی‌طوسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا در روزهای آینده و همچنین ضرورت تداوم ارائه خدمات به شهروندان، فعالیت تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی مازندران در روز سه‌شنبه ۶ مرداد به صورت عادی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بر این اساس، هیچ‌گونه تعطیلی یا تغییر در ساعات کاری ادارات استان برای روز سه‌شنبه در نظر گرفته نشده است و تمامی دستگاه‌های دولتی مطابق روال معمول به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

ادارات مازندران روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل افزایش شدید دما تعطیل بوده است.