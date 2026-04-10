به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام خضر کاکدرویشی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی، نحوه فعالیت کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی استان از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه تا اطلاع ثانوی، با حضور ۵۰ درصد کارکنان و از ساعت ۸ لغایت ۱۴ تعیین میشود.
فعالیت بانکها براساس اطلاعیه کمیسیون هماهنگی بانکها و بخشنامه استانداری آذربایجان غربی خواهد بود.دورکاری پنجشنبهها کماکان (تا اطلاع ثانوی) معتبر است.
نحوه فعالیت کلیه مدارس و مراکز آموزش عالی، طبق ابلاغیه وزارتخانههای متبوع، تا اطلاع ثانوی بهصورت غیرحضوری و در بستر مجازی خواهد بود.
ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای مستمر دستگاههای خدماترسان، امدادی، درمانی، واحدهای عملیاتی ارائه کننده خدمات ضروری و انرژی و نهادهای نظامی و انتظامی، فعالیت این واحدها از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و طبق شرایط کاری مربوطه بهصورت حضوری خواهد بود.
اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری بهترتیب برای افراد دارای معلولیت، بانوان بهویژه بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا فرزند شش ساله و دارای فرزند ابتدایی و همچنین کارکنان دارای بیماریهای خاص خواهد بود.
در صورت بروز هرگونه تغییر احتمالی در شرایط و ساعات کاری، مراتب ابلاغ خواهد شد.
نظر شما