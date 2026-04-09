  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۲۸

جلسه پرتنش ترامپ با «روته»؛ تهدید ترامپ به اقدام علیه ناتو

رئیس‌جمهور آمریکا در جلسه‌ای پرتنش با دبیرکل ناتو، ضمن ابراز خشم شدید از عدم همراهی متحدان اروپایی در قبال ایران و بحران تنگه هرمز، ناتو را در این آزمون مردود خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری پولیتیکو در گزارشی به جزئیات دیدار اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با «مارک روته»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، پرداخت و آن را «بسیار پرتنش» توصیف کرد.

در این جلسه که روز چهارشنبه برگزار شد، ترامپ ناامیدی و خشم شدید خود را از عدم حمایت کافی متحدان ناتو از آمریکا در مواجهه با ایران و بحران تنگه هرمز ابراز داشت.

بر اساس گفته‌های سه منبع اروپایی که نخواستند نامشان فاش شود، ترامپ در این دیدار پشت درهای بسته، سازمان ناتو و به ویژه کشورهای اسپانیا و فرانسه را مورد انتقاد شدید قرار داد.

یکی از این مقامات ارشد اروپایی در گفت‌وگو با پولیتیکو اظهار داشت: «وضعیت کاملاً افتضاح بود. کل گفت‌وگو چیزی جز یک حمله لفظی خشمگینانه نبود.»

وی افزود: «ترامپ ظاهراً تهدید کرد که هر کاری از دستش بربیاید علیه ناتو انجام خواهد داد.»

این منابع همچنین گزارش دادند که ترامپ به روته اعلام کرده است که در حال بررسی گزینه‌هایی برای اقدام تلافی‌جویانه علیه اعضای ناتو است، هرچند جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نشد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از متحدان خود خواست تا برای بازگشایی عملی تنگه هرمز اقدامات فوری انجام دهند.

با این حال، یک مقام کاخ سفید این گزارش‌ها را تکذیب کرده و مدعی شد: ترامپ هیچ درخواست مشخصی از ناتو نداشته است.

این مقام تاکید کرد: «همانطور که خود ترامپ دیروز گفت، ناتو در آزمون مردود شد.

او الان هیچ انتظاری از ناتو ندارد و چیزی از آنها نخواسته، مخصوصاً اینکه اروپا بیش از آمریکا از تنگه هرمز سود می‌برد.

حملات توییتری ترامپ به ناتو

تنش‌ها تنها به جلسه خصوصی محدود نماند. ترامپ پس از این دیدار، در پیامی در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال»، ناتو را به طور علنی مورد حمله قرار داد و مجدداً بحث خرید گرینلند را مطرح کرد.

او نوشت: «ناتو وقتی بهش نیاز داشتیم، آنجا نبود و اگر باز هم بهش نیاز پیدا کنیم، نخواهد بود. گرینلند را فراموش نکنید، آن تکه یخ بزرگ که بد اداره می‌شود.»

وی روز پنجشنبه نیز در پیامی دیگر افزود: «هیچکدام از این افراد در ناتو چیزی نمی‌فهمند، مگر اینکه تحت فشار شدید قرار بگیرند.»

در مقابل، «آلیسون هارت»، سخنگوی ناتو، ضمن تائید برگزاری جلسه، آن را «صریح اما سازنده» خواند.

مارک روته نیز روز پنجشنبه در یک سخنرانی اذعان کرد که «ناامیدی ترامپ را حس کردم.

او فکر می‌کرد که بسیاری از متحدان همراهی نمی‌کنند. با این وجود، برخی مقامات اروپایی معتقدند سفر روته در زمان مناسبی انجام شد، چرا که به ترامپ اجازه داد تا خشم خود را ابراز کند.

کد مطلب 6796824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۰۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      1 4
      پاسخ
      واقعا این رئیس جمهور آمریکا غیر از توهین و‌ اخاذی و خراب کردن تمام قوانین حتی به ظاهر دنیا کار دیگه نکرده و‌نمیکنه
    آرمان IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      1 3
      پاسخ
      ترامپ هیچ غلطی درموردناتو نمیتونه بکنه خصوصا الان که تمام پایگاههاش درخاورمیانه نابودشده وتبدیل به ببرکاغذی شده بایدبه ناتو التماس کنه خودشو بیرون نندازن.آمریکااونقدربدبخته که همراه اسرائیل وکشورهای عربی به ایران حمله کردوبااینحال ازناتو هم کمک میخوادواقعا شرم آوره
    احمد IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ترامپ بدبخت وترسو تواگربه تنهایی ونه بااسرائیل وحمایت۱۲ کشورعربی ذلیل،با ایران جنگ میکردی،مچاله ترازحالا میشدی.خودت میدونی که هنرت فقط اینه که حمله کنی وفرارکنی اگه آمریکا نزدیک خاک ایران بودبازهم جرعت میکردی باایران واردجنگ بشی؟!صدها موشک ایرانی درکمترازیکروز به آمریکا شلیک میشدواونوقت بیشترمعلوم میشدکه آمریکایه مترسک کاغذی بیش نیست.اگه واقعافکرمیکنی دربرابرایران،قدرتمندی،تنهایی واردجنگ شو نه بااسرائیل وکمک ۱۲کشورعربی بدبخت وذلیل.شرم آوره که بااینحال ازناتو هم کمک میخوای،کله زردترسوواحمق!

    پربازدیدها

    پربحث‌ها