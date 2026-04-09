جلسه پرتنش ترامپ با «روته»؛ تهدید ترامپ به اقدام علیه ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری پولیتیکو در گزارشی به جزئیات دیدار اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با «مارک روته»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، پرداخت و آن را «بسیار پرتنش» توصیف کرد.

در این جلسه که روز چهارشنبه برگزار شد، ترامپ ناامیدی و خشم شدید خود را از عدم حمایت کافی متحدان ناتو از آمریکا در مواجهه با ایران و بحران تنگه هرمز ابراز داشت.

بر اساس گفته‌های سه منبع اروپایی که نخواستند نامشان فاش شود، ترامپ در این دیدار پشت درهای بسته، سازمان ناتو و به ویژه کشورهای اسپانیا و فرانسه را مورد انتقاد شدید قرار داد.

یکی از این مقامات ارشد اروپایی در گفت‌وگو با پولیتیکو اظهار داشت: «وضعیت کاملاً افتضاح بود. کل گفت‌وگو چیزی جز یک حمله لفظی خشمگینانه نبود.»

وی افزود: «ترامپ ظاهراً تهدید کرد که هر کاری از دستش بربیاید علیه ناتو انجام خواهد داد.»

این منابع همچنین گزارش دادند که ترامپ به روته اعلام کرده است که در حال بررسی گزینه‌هایی برای اقدام تلافی‌جویانه علیه اعضای ناتو است، هرچند جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نشد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از متحدان خود خواست تا برای بازگشایی عملی تنگه هرمز اقدامات فوری انجام دهند.

با این حال، یک مقام کاخ سفید این گزارش‌ها را تکذیب کرده و مدعی شد: ترامپ هیچ درخواست مشخصی از ناتو نداشته است.

این مقام تاکید کرد: «همانطور که خود ترامپ دیروز گفت، ناتو در آزمون مردود شد.

او الان هیچ انتظاری از ناتو ندارد و چیزی از آنها نخواسته، مخصوصاً اینکه اروپا بیش از آمریکا از تنگه هرمز سود می‌برد.

حملات توییتری ترامپ به ناتو

تنش‌ها تنها به جلسه خصوصی محدود نماند. ترامپ پس از این دیدار، در پیامی در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال»، ناتو را به طور علنی مورد حمله قرار داد و مجدداً بحث خرید گرینلند را مطرح کرد.

او نوشت: «ناتو وقتی بهش نیاز داشتیم، آنجا نبود و اگر باز هم بهش نیاز پیدا کنیم، نخواهد بود. گرینلند را فراموش نکنید، آن تکه یخ بزرگ که بد اداره می‌شود.»

وی روز پنجشنبه نیز در پیامی دیگر افزود: «هیچکدام از این افراد در ناتو چیزی نمی‌فهمند، مگر اینکه تحت فشار شدید قرار بگیرند.»

در مقابل، «آلیسون هارت»، سخنگوی ناتو، ضمن تائید برگزاری جلسه، آن را «صریح اما سازنده» خواند.

مارک روته نیز روز پنجشنبه در یک سخنرانی اذعان کرد که «ناامیدی ترامپ را حس کردم.

او فکر می‌کرد که بسیاری از متحدان همراهی نمی‌کنند. با این وجود، برخی مقامات اروپایی معتقدند سفر روته در زمان مناسبی انجام شد، چرا که به ترامپ اجازه داد تا خشم خود را ابراز کند.