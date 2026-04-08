۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۶

ادعای معاون رئیس‌جمهور آمریکا: آتش‌بس شامل لبنان نیست!

درحالی که نخست وزیر پاکستان به عنوان میانجی آتش بس میان ایران و آمریکا اعلام کرد که لبنان مشمول این آتش بس است، معاون ترامپ مدعی شد که این آتش بس شامل لبنان نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «جی دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به جزئیات آتش‌بس و با سر باز زدن از مفاد این آتش بس که لبنان نیز بخشی از این آتش بس است، مدعی شد: این توافق شامل لبنان نمی‌شود.

اظهارات ونس درحالی بیان می شود که سفیر پاکستان در آمریکا در گفت وگو با شبکه سی ان ان بر این اظهارات وی خط بطلان کشید و گفت که لبنان مشمول آتش بس میان ایران و آمریکا می شود.

ونس از ایران خواست برای ادامه روند دیپلماتیک، رویکردی جدی اتخاذ کند، این درحالی است که آمریکا در دوره های گذشته مذاکرات و در میان آنها، میز گفت وگوها را به هم زد و با همراهی اسرائیل جنگی تحمیلی را علیه ایران آغاز کرد.

وی در ادامه ادعای خود افزود: ایرانی‌ها تصور می‌کردند که توافق آتش‌بس شامل لبنان نیز می‌شود، در حالی که چنین نیست.

ونس بدون اشاره به جنایت امروز رژیم اسرائیل در لبنان که در جریان آن تاکنون ۱۸۹ نفر شهید و ۸۹۰ نفر زخمی شدند، به حمایت از رژیم تل آویو پرداخت و ادعا کرد: اسرائیل در لبنان خویشتنداری نشان داده است.

وی در ادامه ادعای خود و بدون اشاره به عهد شکنی کشورش در دوره های گذشته مذاکرات و خروج دولت نخست ترامپ از توافق برجام مدعی شد: ایرانی‌ها باید به‌صورت جدی پای میز مذاکره بیایند.

این مقام آمریکایی در ادامه تهدید ایران مدعی شد: ایرانی‌ها باید گام بعدی را بردارند، در غیر این صورت ترامپ گزینه‌هایی برای بازگشت به جنگ در اختیار دارد.

وی بدون اشاره به سخنان نخست وزیر پاکستان درباره آتش بس میان ایران و آمریکا، ادعا کرد: آنچه گفته‌ایم این است که تمرکز آتش‌بس بر ایران و متحدان واشنگتن، به‌ویژه اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود.

ونس ادامه داد: امروز شاهد افزایش تردد در تنگه هرمز بودیم و امیدواریم فردا نیز شاهد چنین افزایش ترددی باشیم.

وی درحالی که کشورش به همراه رژیم صهیونیستی به مفاد آتش بس پایبند نبوده اند، در پایان مدعی شد: طرف دیگر [ایران] باید تنگه هرمز را باز کند، در غیر اینصورت، رئیس جمهور ترامپ به شروطش متعهد نخواهد بود.

    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      آخه آمریکا و اسرائیل، نخست‌وزیر پاکستان رو تحویل نمی‌گیرن، چرا خودش رو انداخته وسط؟!
      • IR ۰۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
        چون پاکستان هم باید متوجه میشد که رژیم تروریستی آمریکا و رژیم جعلی صهیونی، دروغ‌گو، حیله‌گر و غیرقابل اعتمادند.
      • IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
        پاکستان خودش از نطر اقتصادی وابسته و آویزون هست . بعلاوه خودش با تقریبا تمام همسایگانش مشکل داره و هر از مدتی یکی باید بیاد اونها رو جدا کنه . بازیگر ضعیفیه.
      • IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
        مهم نیست تحویل بگیرن یا نه، مهم اینه پاکستان سلاح اتمی داره و هیچ روابطی هم با اسرائیل نداره
    • علی IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      خدا میدونه این دارو دسته قمارباز چند میلیارد دلار روی معاملات لانگ نفت پس از پذیرش اتش بست شرط بندی کردند که زدن زیر میز مذاکره برای بار سوم تا ۳ نشه بازی نشه این وسط اماراتم شاخش کردنش میخاد لباس بپوشه بیاد تو بازی،توپ جمع کن تو فعلا تیله بازیتو باید بکنی .بعد ژاپن نوبت شماس به فکر پوشک بچه خلیفه هاتون باشین
    • IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      و باز هم شغال های هار منحوس حیله گر حرفشان را نقض کردند و این چرخه تکرار گذشته است . فقط اتحاد ایران بزرگ و چین و روسبه و حذف اسرائیل از روی زمین
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اتش بس شامل لبنان هم میشده وپاکستان هم به عنوان میانجی اینو میدونه وهمه ی کشورها اینو میدونند ،ومیدونستنند،ظلم وجنایت در لبنان ،نه با انسانیت جور در میاد ونه با اخلاقیات و نه اینکه خدا راضیه ،امریکایی ها خودشان خانواده وفرزند ندارند که از این حملات حمایت می کنند
    • ایرانی IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      حکام عرب مثل آن منافقان هستند که قرآن گفته درظاهربامسلمانان هستندامادرباطن می‌خندند ومسخره میکنند.حکام عرب ایاشماانسان ومسلمان نیستید.ایاشما حقیقت وباطن شیطانی آمریکایی رانمیبینید.امریکاشیطان بزرگ است.تمام دلارهای که درخزانه آمریکاست وصرف آدمکشی وجنایت در کشورهای مامیشودازشما گرفته.پایگاه امریکارابرچینیدوخودتان مستقل باشید.امنیت راازامریکانخریدچون نتیجه برعکس دارد.ایران هرگزباشما دشمنی نداشته است.ولی شمادرجنایتهای امریکاشریکیدوبایدغرامت به مابپردازید.همه موشکهایی که به سمت ایران میاد ازسوی شماست
    • ایرانی ازدیارزاگرس IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      شماامریکاییها ودولت فعلی آن بی رحمترین دزدترین کثیف‌ترین پست ترین هستید.اسم شمارانبایدانسان گذاشت.جی دی ونس شما فاشیست هستید.دولت فاشیستی وجنایتکارامریکا هیچ. انسانیتی ندارن.شما یکروزخواهیدرفت ولی در اذهان مردم ایران و جهان به عنوان انسانهایی قاتل وقمارباز وجنایتکاروفاشیست میمانیدوهمه شمارالعنت میکنند.شمابه هیچ قانون بین المللی پایبند نیستید.باشمافقط بازبان خودتان حرف زد.زبان زور.ماایرانیان می مانیم وله امریکاثابت خواهیم کردکه تمدن وصلح بشری برپایه احترام به حقوق ملتهاست نه برپایه ترور ونزادپرست
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      فقط سلاح‌هسته ای ی،کلاهک هسته ای دیگه هیچ

