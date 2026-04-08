به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «جی دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به جزئیات آتش‌بس و با سر باز زدن از مفاد این آتش بس که لبنان نیز بخشی از این آتش بس است، مدعی شد: این توافق شامل لبنان نمی‌شود.

اظهارات ونس درحالی بیان می شود که سفیر پاکستان در آمریکا در گفت وگو با شبکه سی ان ان بر این اظهارات وی خط بطلان کشید و گفت که لبنان مشمول آتش بس میان ایران و آمریکا می شود.

ونس از ایران خواست برای ادامه روند دیپلماتیک، رویکردی جدی اتخاذ کند، این درحالی است که آمریکا در دوره های گذشته مذاکرات و در میان آنها، میز گفت وگوها را به هم زد و با همراهی اسرائیل جنگی تحمیلی را علیه ایران آغاز کرد.

وی در ادامه ادعای خود افزود: ایرانی‌ها تصور می‌کردند که توافق آتش‌بس شامل لبنان نیز می‌شود، در حالی که چنین نیست.

ونس بدون اشاره به جنایت امروز رژیم اسرائیل در لبنان که در جریان آن تاکنون ۱۸۹ نفر شهید و ۸۹۰ نفر زخمی شدند، به حمایت از رژیم تل آویو پرداخت و ادعا کرد: اسرائیل در لبنان خویشتنداری نشان داده است.

وی در ادامه ادعای خود و بدون اشاره به عهد شکنی کشورش در دوره های گذشته مذاکرات و خروج دولت نخست ترامپ از توافق برجام مدعی شد: ایرانی‌ها باید به‌صورت جدی پای میز مذاکره بیایند.

این مقام آمریکایی در ادامه تهدید ایران مدعی شد: ایرانی‌ها باید گام بعدی را بردارند، در غیر این صورت ترامپ گزینه‌هایی برای بازگشت به جنگ در اختیار دارد.

وی بدون اشاره به سخنان نخست وزیر پاکستان درباره آتش بس میان ایران و آمریکا، ادعا کرد: آنچه گفته‌ایم این است که تمرکز آتش‌بس بر ایران و متحدان واشنگتن، به‌ویژه اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود.

ونس ادامه داد: امروز شاهد افزایش تردد در تنگه هرمز بودیم و امیدواریم فردا نیز شاهد چنین افزایش ترددی باشیم.

وی درحالی که کشورش به همراه رژیم صهیونیستی به مفاد آتش بس پایبند نبوده اند، در پایان مدعی شد: طرف دیگر [ایران] باید تنگه هرمز را باز کند، در غیر اینصورت، رئیس جمهور ترامپ به شروطش متعهد نخواهد بود.