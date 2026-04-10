سیدرضا صدرالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا، اظهار کرد: با عنایت به پذیرش اولیه دولت آمریکا که شروط ده‌گانه ایران را پذیرفته بود، جمهوری اسلامی نیز توقف موقت آتش را مورد توجه قرار داد و پس از مدت ۴۸ ساعت بر این تعهد باقی است.

وی ادامه داد: دولت آمریکا با توجه به فشارهای رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو و اثبات چندمین مرتبه از اینکه دولت آمریکا و شخص ترامپ تحت تاثیر مستقیم صهیونیست‌هاست، در طول ۴۸ ساعت گذشته لبنان مظلوم و قهرمان را به صورت وحشیانه‌ای مورد بمباران قرار داد و همه آن چیزی که نظام بین‌الملل و به ویژه مراکز اقتصادی بین الملل منتظر بودند، به تاخیر افتاد.

کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: مقصر اصلی به تاخیر افتادن مذاکرات ایران و آمریکا در خصوص تعیین مدت آتش بس و بقیه موارد مشروط ایران در طول ۴۸ ساعت گذشته با اقدامات دیوانه وار رژیم صهیونیستی همچنان در هاله‌ای از ابهام‌ قرار گرفته است.

صدرالحسینی یادآور شد: با عنایت به تلاش میانجی این گفتگوها یعنی پاکستان که تاکید به موضوع عدم جدایی جبهه مقاومت و به ویژه لبنان در شروع این مذاکرات دارد، هنوز پاسخ دقیق و روشنی از سوی دولت میانجی به ایران نرسیده است؛ بر همین اساس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ساعاتی قبل طی بیانیه ای روشن و شفاف ورود به دالان مذاکرات را بر اساس راهبردهای کلان رهبر معظم انقلاب و شورای عالی امنیت ملی مشخص کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا ریاست مجلس شورای اسلامی در توئیت خویش به صورت شفاف دو موضوع اولیه برای شروع تعیین چارچوب مذاکرات در پاکستان را اعلام کرد که قطع حملات به لبنان و آزادسازی اموال ایران و رفع تحریم‌های مرتبط با کشور بوده است.