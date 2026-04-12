به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فوربس، تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی دولت آمریکا نشان می‌دهد تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، موجب جهش کم‌سابقه تورم انرژی در ماه مارس ۲۰۲۶ شده و این شاخص بالاترین رشد ماهانه خود از سال ۲۰۰۵ را تجربه کرده است.

طبق گزارش وزارت کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳.۳ درصد افزایش یافته است. این رقم اندکی کمتر از پیش‌بینی ۳.۴ درصدی تحلیلگران است، اما بخش انرژی با جهش ماهانه ۱۰.۹ درصدی، رکورد ۲۱ ساله افزایش قیمت را شکست.

در این میان، قیمت بنزین نسبت به ماه قبل ۲۱.۲ درصد و قیمت نفت کوره ۳۰.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین بهای نفت کوره نسبت به سال گذشته ۴۴.۲ درصد رشد کرده که بیشترین افزایش در میان همه اقلام گزارش‌شده محسوب می‌شود.

اقتصاددانان هشدار داده‌اند حتی در صورت دستیابی به آتش‌بس، بازگشت جریان عادی عرضه سوخت به سطح پیش از جنگ نیازمند چندین ماه زمان خواهد بود. از سوی دیگر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرده است که بدون مشاهده نشانه‌های پایدار از کاهش فشارهای تورمی، برنامه‌ای برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد.

افزون بر این، داده‌ها نشان می‌دهد در دوازده ماه منتهی به ژانویه ۲۰۲۶—حتی پیش از آغاز جنگ—قیمت برق خانگی در آمریکا ۱۱.۵ درصد افزایش یافته بود.