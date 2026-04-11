اعتراض اعضای کنگره آمریکا به تورم ناشی از جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پس از انتشار دادههای جدید اقتصادی آمریکا که حاکی از افزایش تورم در این کشور است، قانونگذاران آمریکایی از رئیس جمهوری این کشور به خاطر بی ثباتی اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران انتقاد کردند.
سناتور الیزابت وارن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا، افزایش هزینههای مربوط به سفر هوایی و حتی هزینههای جدید برای سفارش از فروشگاه دیجیتال آمازون نوشت: مردم آمریکا هزینه جنگ دونالد ترامپ با ایران را میپردازند.
دارن سوتو نماینده دموکرات از فلوریدا نوشت: تورم در ماه مارس به ۳.۳ درصد رسید که بالاترین میزان در ۲ سال گذشته است. تعرفههای ترامپ، جنگ علیه ایران و فساد دلیل این شرایط هستند.
آندریا سالیناس نماینده دموکرات از اورگان گفت که جنگ ترامپ علیه ایران و «سایر سیاستهای نسنجیده» اقتصاد را بیثبات کرده و فشار زیادی را بر خانوادههای آمریکایی وارد میکند.
فرانک پالون نماینده ارشد دموکرات در کمیته انرژی و تجارت مجلس نمایندگان گفت که قیمت مواد غذایی «به شدت» بالاست زیرا «جمهوریخواهان به ترامپ چراغ سبز دادند تا این جنگ فاجعهبار را ادامه دهد.»
