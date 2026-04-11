  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۵

اندونزی یوتیوب را توبیخ کرد

اندونزی نامه ای توبیخ آمیز به گوگل فرستاده زیرا پلتفرم یوتیوب از محدودیت های جدید برای کودکان پیروی نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این محدودیت ها برای نخستین بار در اندونزی از ماه قبل اجرایی شده است.

میوتیای حفید وزیر ارتباطات و دیجیتال اندونزی در این باره گفت: یوتیوب الزامات قانون جدید را اجرا نکرده و گام های آن برای پیروی از قانون مذکور مشخص نشده است.

وی در این باره افزود: دولت اندونزی به هیچ روی نمی تواند این رفتارها را تحمل کند و ما اکنون به سمت وضع تحریم هایی حرکت می کنیم. این تحریم یک نامه توبیخ آمیز است.

وزیر ارتباطات ودیجیتال اندونزی در ادامه اضافه کرد از گوگل انتظار دارد پیروی کند.

از سوی دیگر گوگل به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است. اندونزی شبکه های اجتماعی با پلتفرم های با ریسک بالا را ملزم به غیرفعالسازی حساب های کاربری کاربران زیر ۱۶ سال کرده است.

اندونزی اعلام کرده تحریم ها برای نقض محدودیت های وضع شده دولت تا حد مسدودسازی پلتفرم ها در نظر گرفته شده است.
همچنین این کشور تیک تاک، روبلاکس، ایکس و متا را به عنوان پلتفرم هایی با ریسک بالا مشخص کرده است.

متا اعلام کرده قوانین مربوط به حداقل سن حضور در پلتفرم هایش را به ۱۶ سال تغییر داده است.

کد مطلب 6797593
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها