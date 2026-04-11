اندونزی یوتیوب را توبیخ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این محدودیت ها برای نخستین بار در اندونزی از ماه قبل اجرایی شده است.

میوتیای حفید وزیر ارتباطات و دیجیتال اندونزی در این باره گفت: یوتیوب الزامات قانون جدید را اجرا نکرده و گام های آن برای پیروی از قانون مذکور مشخص نشده است.

وی در این باره افزود: دولت اندونزی به هیچ روی نمی تواند این رفتارها را تحمل کند و ما اکنون به سمت وضع تحریم هایی حرکت می کنیم. این تحریم یک نامه توبیخ آمیز است.

وزیر ارتباطات ودیجیتال اندونزی در ادامه اضافه کرد از گوگل انتظار دارد پیروی کند.

از سوی دیگر گوگل به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است. اندونزی شبکه های اجتماعی با پلتفرم های با ریسک بالا را ملزم به غیرفعالسازی حساب های کاربری کاربران زیر ۱۶ سال کرده است.

اندونزی اعلام کرده تحریم ها برای نقض محدودیت های وضع شده دولت تا حد مسدودسازی پلتفرم ها در نظر گرفته شده است.

همچنین این کشور تیک تاک، روبلاکس، ایکس و متا را به عنوان پلتفرم هایی با ریسک بالا مشخص کرده است.

متا اعلام کرده قوانین مربوط به حداقل سن حضور در پلتفرم هایش را به ۱۶ سال تغییر داده است.