سنای آمریکا مدیران متا، گوگل، تیک تاک و اسنپ را فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندین اکسپرس، «چاک گرسلی» رئیس کمیته قضایی سنا مارک زاکربرگ، ساندارپیچای، شوزی چو و اوان اشپیگل را فراخوانده است. گرسلی از این مدیران ارشد در ماه می دعوت کرده بود. شرکت های مذکور با انتقادات روزافزونی درباره ایمنی کودک و نوجوان در آمریکا روبرو هستند.

اگر مدیران ارشد اجرایی دعوت برای جلسه استماع را بپذیرند، اعضای کمیته قضایی سنا می توانند درباره این موضوعات در بستر عمومی به آنها فشار بیاورند.

«مارشا بلک بورن» و «ریچارد بلومنتال» دو عضو کمیته قضایی سنا سعی دارند همکارانشان را به پشتیبانی از قانونی وادار کنند که شرکت های فناوری را ملزم به پذیرش مسئولیت بیشتری درباره شیوه تاثیرگذاری اپ هایشان بر کودکان و نوجوانان می کند.

کنگره آمریکا تاکنون از تصویب یک لایحه جامع برای قانونمندسازی شبکه های اجتماعی سرباز زده و همین امر ایالت های مختلف را بر آن داشته تا قوانین مخصوص خود را تصویب کنند.

حداقل ۲۰ ایالت آمریکا سال گذشته قوانینی درباره شیوه استفاده از شبکه های اجتماعی و کودکان اجرا کرده اند.