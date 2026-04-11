قالیباف: آمریکا باید حقوق ایران را بپذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس محلس شورای اسلامی و سرپرست هیأت مذاکره کننده ایران در پاکستان گفت: ایران با حسن نیت برای مذاکرات اسلام‌آباد آمده است اما اعتمادی به آمریکا ندارد.



وی افزود: آمریکا باید یک طرح واقعی برای توافق بدهد که طبق آن باید حقوق جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد در این صورت ایران آماده توافق است‌.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا در گذشته به وعده‌های خود در مذاکرات پایبند نبوده است.

شهدای دانش آموز میناب، همسفران قالیباف در سفر به پاکستان

قالیباف همچنین بامداد شنبه ۲۲ فروردین با درج تصویری از داخل هواپیما و در حالی که مقابل تصاویر دانش آموز شهید مدرسه میناب بر روی صندلی هواپیما ایستاده، در صفحه شخصی خود نوشت: «همسفران من در این پرواز - میناب ۱۶۸».