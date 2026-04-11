۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۴۰

قالیباف: آمریکا باید حقوق ایران را بپذیرد

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در آستانه شروع مذاکرات اسلام آباد، دستیابی به توافق را مشروط به پذیرش حقوق ایران از سوی آمریکا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس محلس شورای اسلامی و سرپرست هیأت مذاکره کننده ایران در پاکستان گفت: ایران با حسن نیت برای مذاکرات اسلام‌آباد آمده است اما اعتمادی به آمریکا ندارد.

وی افزود: آمریکا باید یک طرح واقعی برای توافق بدهد که طبق آن باید حقوق جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد در این صورت ایران آماده توافق است‌.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا در گذشته به وعده‌های خود در مذاکرات پایبند نبوده است.

شهدای دانش آموز میناب، همسفران قالیباف در سفر به پاکستان

قالیباف همچنین بامداد شنبه ۲۲ فروردین با درج تصویری از داخل هواپیما و در حالی که مقابل تصاویر دانش آموز شهید مدرسه میناب بر روی صندلی هواپیما ایستاده، در صفحه شخصی خود نوشت: «همسفران من در این پرواز - میناب ۱۶۸».

    • IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      این مذاکره و موضوعش مذاکره‌ی جنگه و ربطی به موضوعات و مذاکرات قبلی نداره. در این مذاکره باید به تازش، تجاوز، کشتار، و جبران خسارت‌ها پرداخته بشه و موضوعات دیگر موضوعات ثانوی باشند، عدم تجاوز مجدد، حقوق ایرانیان، عدم تجاوز به هم‌پیمانان شیعه، مهار اسراییل، خون‌بهای رهبر شهید، و ...
    • IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      آمریکا جنایتکار باید خسارات جنگ 12 روزه را بپذیرد آمریکا جنایتکار باید خسارات ناآرامی های دی ماه سال 1404 را بپذیرد. آمریکا جنایتکار باید خسارات جنگ 40 روزه را بپذیرد. آمریکا جنایتکار باید خسارات حمله به تآسیسات صلح آمیز هسته ای ایران را بپذیرد. آمریکا جنایتکار باید خسارات حمله به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بپذیرد. آمریکا جنایتکار باید پول ترور رهبر انقلاب و نظامیان ایران را بپذیرد.
      • IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
        ترامپ جنایتکار از سال 1398 تاکنون به همراه نتانیاهو جنایتکار و تروریست های جنایتکار و با کمک مالی برخی کشورهای عربی جنایتکار بیش از 15 هزار نفر مردم ایران را قتل عام کردند.
      • IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
        رژیم صهیونیستی جنایتکار، آمریکا جنایتکار، هر دو باید ۱۱۰۰ میلیارد دلار برای جبران خسارت تأسیسات صلح آمیز هسته ای، خودروهای و... آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه پرداخت کنند
    • IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      اکنون زمان دیپلماسی نیست و اکنون زمان گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار است و هم واجب است.
    • IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ترامپ جنایتکار جنگی است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است. نتانیاهو جنایتکار جنگی است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است.
    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ترامپ جنایتکار از سال 1397 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که دشمن درجه یک مردم ایران و هم دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است.
    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2001 تاکنون در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا چه غلطی می کنند؟ سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2003 تاکنون در عراق و لیبی چه غلطی می کنند؟ سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      آمریکا جنایت کار از سال 1394 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      مذاکره از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است. توافق هسته ای برجام از سال 1394 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      آمریکا جنایت کار بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است
    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      و این در حالی است که ترامپ جنایتکار خودش عامل اصلی تخریب مسیر مذاکره هسته‌ای با ایران است
    • IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      اسرائیل جنایتکار و با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در این مدت 30 ماه بیش از 999 هزار بار به غزه حمله کرده است
    • IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      متأسفانه بیش از 9 ماه است که جنگ 12 روزه گذشت و هنوز هم هیچ کس تجاوز و حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران در سازمان های بین المللی پیگیر و اقدام نکرده است.
    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      اگر مشکلات کشور ربطی به تحریم ها ندارد و پس 100 درصد فقط مذاکره ایران با آمریکا و کشورهای اروپایی و... از سال 1392 تاکنون غلط و اشتباه بوده است
    • IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و غرب به جنایات در منطقه ادامه می‌دهد
    • IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      مذاکره عراقچی با آمریکا و اروپا هیچ ارتباطی و ربطی به لغو تحریم ها ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است.
    • IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      از سال 1917 تاکنون در هر جای منطقه خاورمیانه و جهان جنایتی رخ می دهد که دست غرب در کار است.
    • IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      فروش تسلیحات به اسرائیل فوراً متوقف شود
    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2001 تاکنون در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا چه غلطی می کنند؟ سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2003 تاکنون در عراق و لیبی چه غلطی می کنند؟ سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
    • IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      و این در حالی است که داعش تحت حمایت دولت وحشی آمریکا جنایتکار و هم ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان فعالیت می کند. آمریکا جنایت کار از سال 1359 تاکنون بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است. اروپا جنایت کار از سال 1359 تاکنون بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است. اسرائیل جنایت کار از سال 1359 تاکنون بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است. دوستان آمریکا جنایتکار از سال 1359 تاکنون حامی اصلی همه گروه های تروریستی در عراق، افغانستان، پاکستان، منطقه خاورمیانه و جهان هستند
    • IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      و این در حالی است که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و غرب و هم برخی کشور های اسلامی به جنایات در منطقه ادامه می‌دهد
    • IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      اگر سازمان های بین المللی خیانتکار قدرت و توانایی جلوگیری از جنایت آفرینی های آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار، آلمان جنایتکار، امارات جنایتکار، ترکیه جنایتکار، اسرائیل جنایتکار، عربستان سعودی جنایتکار ومزدورانشان را ندارند بهتر است برای همیشه تعطیل بشوند.
    • IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      دوحه، باید نیروهای تروریستی آمریکایی در خاک قطر اخراج کند
    • IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ایران هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود| پس مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به سلاح هسته ای ندارد.
    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ترامپ جنایتکار، آمریکا را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است
    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ارتش آمریکا جنایتکار در ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. ارتش اسرائیل جنایتکار در ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
    • IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      هشدار فرمانده سنتکام به اسرائیل؛ حمله به ایران برای آمریکا خطرناک است
    • IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
    • IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      آمریکایی‌ها جنایتکار به این نتیجه رسیدند که راهی جز مذاکره ندارند
    • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      مگر قبول نکرده بود حالا دبه کرده شما هم مقابله به مثل کنید و دبه کنید برگردید
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      موضوع هسته‌ای روی میز مذاکره نیست آزادسازی منابع بلوکه‌شده، تأمین امنیت محور مقاومت و پرداخت غرامت جنگی، پیش‌شرط مذاکره است.
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      تعیین تکلیف منابع بلوکه شده و امنیت محور مقاومت پیش شرط مذاکرات و آتش بس بود و امروز به این دلیل ما اینها را تعیین کردیم که ما یک نبرد پیروزمندانه داشتیم و پایگاه‌های آمریکا در منطقه نابود شده است و مذاکره آتش بس مانند شرایط قبل نیست.
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      دشمن بی‌تاب مذاکره و آتش بس بود، کشور‌های مختلفی با ما تماس گرفتند و داوطلب انتقال پیام شدند؛ چه کشور‌های دوست و چه کشور‌های غیردوست. آمریکایی‌ها بی‌تاب مذاکره بودند، اما دوباره مذاکرات را ابراز فریب کرده‌اند. آنها وقتی اهدافشان در جنگ محقق نشد، باز حرف از مذاکره زدند. تسلط بر نفت، تغییر نظام سیاسی ایران و خروج مواد غنی سازی شده برای دشمن محقق نشد و شرایط تنگه هرمز نیز به نفع ایران تغییر کرد و حالا ما دست برتر را در مذاکره داریم.
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      تامین امنیت دوستان منطقه‌ای ما و آزاد سازی پول‌های بلوکه شده ما که به چند میلیارد دلار می‌رسد حق ملت است و اگر این اتفاق رخ ندهد مذاکره بی معناست و حرفی که رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص زدند حرف صحیحی بود و بر خلاف مذاکرات قبلی ما در این مذاکره وارد بحث هسته‌ای نمی‌شویم و دیگر این موضوع روی میز مذاکره نیست و دوست و دشمن فهمیدند ما در مورد حق هسته‌ای و غنی سازی با طرف مقابل حرفی نداریم.
    • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      مسأله تنگه هرمز هم موضوعی است که باید برای آن تعیین تکلیف شود، این تنگه در آب‌های سرزمینی ایران و عمان است و هیچ کشور دیگری حق اظهار نظر در این باره ندارد و ما در مورد مدیریت تنگه هرمز با نیروی خارجی مذاکره نداریم و به دنیا نشان دادیم ما تنگه را مدیریت می‌کنیم و هیچ نیروی معاندی جرأت نکرد به این منطقه وارد شود و شهید تنگسیری برای این موضوع سال‌ها برنامه ریزی کرده بود.
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      باید توجه کرد مذاکرات منطقه‌ای است و یعنی هم موضوع لبنان هم یمن و هم عراق باید در این مذاکرات به نتیجه برسد و رژیم صهیونی نیز هیچ اختیاری ندارد و ما اصلا آنها را به رسمیت نمی‌شناسیم و با ارباب آنها مذاکره می‌کنیم و آمریکا موظف است سگ هار خود را مهار کند.
    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      تا این موضوع تعیین تکلیف نشود تنگه هرمز به روی کشورهایی که ما تشخیص میدهیم حتی با پرداخت عوارض هم باز نمی شود و وقتی شروط آتش بس نقض شود، مذاکره معنا نمی‌دهد و ما برادر خود را در جبهه مقاومت تنها نخواهیم گذاشت و در این ساعات و دقایق که در حال تبادل پیام از طریق پاکستان هستیم به طرف آمریکایی اعلام شده است و ما امروز به تشخیص رهبری هنور پاسخی در مورد نقض آتش بس ندادیم اما آماده هستیم.
    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      استمرار حضور مردم در خیابان ها پشتیبان جمهوری اسلامی ایران است و وقتی مردم به عنوان سرمایه اجتماعی حضور دارند پشت ما گرم است و ممکن است اگر مردم پای کار نباشند دشمن در مذاکرات به ما فشار وارد کند و در پیام رهبر نظام نیز این مطرح شد ،مردم حضور خود را حفظ کنند و مطالبات عالی خود را سر دست بگیرند و وقتی رئیس مجلس می گوید پیش شرط مذاکره آزاد سازی منابع بلوکه شده است و مردم هم پای این مطالبه می‌مانند مسئولین تیم مذاکره کننده ایران به طرف خارجی اعلام می کند ما نمی‌توانیم از این عبور کنیم
    • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      گام به گام مسئولان موظف هستند نتایج مذاکره را به اطلاع مردم برسانند و مردم حق دارند خاطره تلخی از مذاکرات داشته باشند و سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز محل درگیری های سیاسی نیست و سیاست خارجی ما به آمد و رفت دولت ها وابسته نیست.
    • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      باید توجه داشت همیشه تیم مذاکره‌کننده ما در چارچوب مشخص شده اختیار دارد و حالا هم تیم مذاکره کننده ما در چارچوب شروط تعیین شده اختیار دارد اما حتماً با پایتخت هم مشورت می شود البته در بسیاری از امور رئیس مجلس حق تصمیم گیری دارند و اگر ایشان به این نتیجه برسند که لازم است با داخل کشور مشورت شود این کار انجام می شود.
    • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ایستادگی مردم یکی از ارکان پیروزی بود و مذاکره ادامه‌ی دفاع مقدس سوم ما است و اگر شروط ما محقق نشود از میز مذاکره خارج می شویم و اصلا نمی‌گویم هر توافقی از توافق نکردن بهتر است و اگر حقوق ملت ما تأمین نشود ما ادامه نمی دهیم و در این جنگ ناموس تکنولوژی آمریکا نابود شود ٢ ناو بزرگ آمریکایی از منطقه فرار کرد و هواپیما‌های آمریکای و پهپاد های زیادی نابود شد و رفته رفته دیدیم پدافند ما به دلیل تاب آوری فعالانه وضعیت بهتری پیدا کرد و این تاب آوری فعالانه را به پشتوانه مردم حفظ می‌کنیم
    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      روابط ما امروز به واسطه قانون مجلس با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالت تعلیق است و دبیر کل آژانس که خطا های زیادی ازش سر زده شامل این می‌شود و مجلس نیز طرح خروج از ان پی تی را در دستور کار دارد البته هنوز از کمیسیون امنیت ملی خارج نشده است اما اگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان حق بداند آژانس بخواهد سیاست های غلط خود را ادامه دهد و حق غنی سازی تامین نشود، این موضوع گزینه روی میز ما است و اگر ببینیم حقوق هسته ای ما رعایت نشود به خروج از ان پی تی نیز فکر خواهیم کرد.
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      هیچ دیوار اعتمادی در مذاکره ایران و آمریکا وجود ندارد هیچ دیوار اعتمادی در مذاکره ایران و آمریکا وجود ندارد و هرگز نباید در تله‌ فریب آنان گرفتار شویم.
    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      پیشنهادی که اکنون آمریکایی‌ها مطرح می‌کنند، در حقیقت پایان‌بخش همه‌ فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران و نیز قطع حمایت از نیروهای منطقه‌ای همچون حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن است. این خواسته‌ها بسیار گسترده‌اند و ریشه در توهمات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دارد از این رو شایسته نیست که بدان‌ها اهمیت چندانی داده شود.
    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      آنچه در طرح‌های مطرح‌شده از سوی چین و پاکستان نیز مشاهده می‌شود، در درجه‌ اول پایان فوری خصومت‌هاست؛ عبارتی که خود دوپهلو و قابل تأویل است. این طرح‌ها در واقع برداشتی از خواسته‌های آمریکایی‌هاست مبنی بر اینکه ایران آن خواسته‌ها را اجرایی کند. از این رو، طرح پاکستان و چین فاقد هرگونه پایه و اساس مستحکمی است و بیشتر تأمین‌کننده‌ منافع آمریکاست لذا به آن‌ها پاسخ رد داده شده است.
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران برای پایان جنگ، برخلاف آن طرح‌ها، روشن و شفاف است و مبتنی بر همان چهارچوب‌ها و شروطی است که از ابتدای جنگ بر آن‌ها پافشاری کرده‌ایم. این شروط عبارتند از: مدیریت راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه‌ هرمز، تحقق کامل حقوق هسته‌ای ایران، برداشته شدن کامل تحریم‌ها، دریافت تمام خسارت‌های جنگ از آمریکا و اسرائیل و هماهنگی‌های دیگری که در خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و مهم‌ترین نکته آن است که پایان جنگ، با تکیه بر ابزار تنگه‌ هرمز و سایر ابزارهای موجود،
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      در خصوص انعطاف‌پذیری در پرونده‌ هسته‌ای ایران نیز باید گفت این انعطاف باید از طرف آمریکایی‌ها و جامعه‌ بین‌الملل اعمال شود چون جمهوری اسلامی ایران انعطاف خود را در سال‌های گذشته به‌طور کامل نشان داده است و از ابتدا تأکید کرده که نه بمب اتمی داشته و نه سلاح هسته‌ای دارد و ساخت سلاح هسته‌ای در نظام فقهی و حکومتی ایران حرام است و ایران این موضع خود را به غرب و نهادهای بین‌المللی منتقل کرده است، اما طرف مقابل آن اعتماد را از بین برد و سبب شد که دیگر هیچ اعتمادی به آنان ممکن نباشد.
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      این غرب بود که زیر توافقات و تعهدات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ زد. این اقدام نه‌تنها ظالمانه و ناجوانمردانه و برخلاف اصول انسانی و اخلاقی بود، بلکه نادیده گرفتن حقوق ایران در حوزه‌های هسته‌ای و نظامی را نیز در پی داشت علاوه بر آن، دشمنان به تخریب گسترده‌ زیرساخت‌های انرژی ایران و مراکز هسته‌ای حتی نیروگاه بوشهر، روی آوردند لذا این موارد نشان می‌دهد که هیچ دیوار اعتمادی در مذاکره ایران و آمریکا وجود ندارد و هرگز نباید در تله‌ فریب آنان گرفتار شویم
    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه نه‌تنها امنیت کشورهای میزبان را تضمین نمی‌کند، بلکه آن‌ها را در معرض حملات مستقیم قرار می‌دهد.
    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      شبکه سی‌ان‌ان در تحلیلی نوشت: دونالد ترامپ که هفته گذشته تهدید به نابودی تمدن ایران کرده بود، اکنون بیش از هر زمان دیگری به دنبال خروج از باتلاق جنگ است. افزایش تورم و کاهش اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا، فشار را بر ترامپ برای توافق با ایران افزایش داده و قدرت چانه‌زنی او را کاهش داده است.

