به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه سی بی اس نیوز گزارش داد تعداد پهپادهای آمریکایی که در جنگ با ایران از دست رفته‌اند، به ۲۴ فروند رسیده و گزارش‌هایی مبنی بر از دست رفتن یک هواپیمای شناسایی پیشرفته دیگر نیز منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، برخی منابع به سی‌بی‌اس نیوز گفتند که نیروی هوایی آمریکا ۲۴ پهپاد MQ-۹ Reaper را در جریان درگیری با نیروهای مسلح ایران از دست داده است.

این رقم نشان دهنده افزایش قابل توجه نسبت به ۱۶ پهپادی است که در اوایل این ماه از دست رفته‌اند و طبق گزارش‌ها، هشت پهپاد دیگر نیز در فاصله روزهای ۱ تا ۹ آوریل سرنگون شده‌اند.

طبق گزارش‌ها، تلفات در اوایل آوریل به ویژه در اطراف شیراز و جزیره کیش متمرکز بوده است.

تعداد به‌ روز شده پهپادهای سرنگون شده با ناپدید شدن یک پهپاد ارزشمندتر دیگر همزمان شده است: یک هواپیمای شناسایی MQ-۴C Triton نیروی دریایی ایالات متحده، که تقریباً ۲۵۰ میلیون دلار ارزش دارد.

ناپدید شدن این هواپیما گمانه‌زنی‌ها را مبنی بر اینکه ممکن است توسط نیروهای ایرانی منهدم شده باشد، افزایش داده است.

شایان ذکر است که علاوه بر پهپادها، نیروهای مسلح ایران اعلام کردند که در جریان رویارویی با نیروی هوایی آمریکا که قصد حمله به ایران را داشت، موفق به سرنگونی یک جت جنگنده، هواپیماهای ترابری نظامی و بالگردهای نظامی آمریکایی شده‌اند..

گقته می شود شمار تلفات پهپادهای آمریکا و اسرائیل که توسط پدافند ایران نابود شده‌اند، به صدها مورد می‌رسد اما واشنگتن و تل‌آویو به دلیل سانسور شدید خسارات نظامی، تا کنون از اعلام آن خودداری کرده‌اند.