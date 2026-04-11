۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۳۳

وحدت مردم توطئه دشمنان را خنثی کرده است

ساری - رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران با بیان این که وحدت مردم توطئه دشمنان را خنثی کرد، بر لزوم تداوم ایستادگی در راه شهدا تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت السلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی جمعه شب در مراسم اربعین شهید محمدیاسین عبدی که با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، فرماندهان انتظامی و مسئولان در روستای پاشاکلا برگزار شد، اظهار کرد: شهید عبدی نمونه‌ای برجسته از نیروهای متعهد و ایثارگر بود که تا پای جان در مسیر دفاع از امنیت و ارزش‌های نظام اسلامی ایستادگی کرد.

حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت افزود: شهدای اخیر، از نیروهای فداکار و جان‌برکفی بودند که با شجاعت در خط مقدم تأمین امنیت حضور داشتند و در این مسیر، جان خود را تقدیم کردند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشور تصریح کرد: دشمنان همواره در پی تضعیف انسجام ملی هستند، اما با هدایت‌های رهبری و حضور آگاهانه مردم، این توطئه‌ها خنثی شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مازندران ادامه داد: حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، به‌ویژه اجتماعات مردمی، نشان‌دهنده وحدت و همدلی ملت ایران است که نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از چالش‌ها دارد.

وی با تأکید بر تداوم راه شهدا خاطرنشان کرد: خون پاک شهدا موجب تقویت امنیت و همبستگی در کشور شده و پیام آنان، ادامه مسیر مقاومت و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 6797629

