اعلام آمادگی در پویش «جانفدا» نشانه روحیه انقلابی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی شامگاه جمعه در مراسم سومین روز شهادت سردار مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به مقاطع حساس تاریخ ملت‌ها اظهار کرد: گاهی در تاریخ یک ملت، روزهای پرحادثه و سرنوشت‌سازی رقم می‌خورد که هویت، دین، ارزش‌ها و آرمان‌های آن ملت را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

وی افزود: در چنین شرایطی اگر برنامه‌ریزی دقیق و اقدام عملی صورت نگیرد، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد خواهد شد و تنها راه عبور از این پیچ‌های تاریخی، فداکاری، ایثار، جهاد و شهادت است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مازندران با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهدا و خانواده‌های آنان تصریح کرد: صبر و استقامت پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا، پشتوانه‌ای بزرگ برای عبور ملت ایران از سختی‌ها و تهدیدات بوده است.

وی با اشاره به تهدیدات نظام سلطه علیه ملت‌های مستقل بیان کرد: آنچه امروز از سوی زورگویان عالم مشاهده می‌شود، تلاش برای هویت‌زدایی و تهاجم به دین و فرهنگ ملت‌هاست، اما ایستادگی مردم ایران و جانفشانی رزمندگانی چون سردار ذکریایی، مسیر مقاومت را به ما آموخته است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود شهدا را چراغ هدایت جامعه دانست و گفت: شهید همچون شمعی است که با نور خود مسیر حرکت دیگران را روشن می‌کند و ملت ایران هرگز ایثار خانواده‌های شهدا و رشادت‌های رزمندگان اسلام را فراموش نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه مقام شهید بالاترین جایگاه در اسلام است، افزود: خدمتی که شهدا به اسلام و جامعه اسلامی ارائه می‌دهند، فراتر از هر خدمت دیگری است و خون آنان امنیت و آرامش را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران همچنین به نقش رهبری در تقویت توان دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: تدبیر و بصیرت رهبر معظم انقلاب در حمایت از تقویت بنیه دفاعی، موجب شده است که امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سطحی از بازدارندگی برسند که دشمنان جرأت تعرض به کشور را نداشته باشند.

وی با اشاره به آمادگی گسترده مردم برای مقابله با دشمنان اظهار داشت: در مدت کوتاهی، میلیون‌ها نفر برای حضور در میدان جهاد اعلام آمادگی کرده‌اند که نشان‌دهنده عمق ایمان و روحیه انقلابی ملت ایران است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در پایان ضمن قدردانی از نیروهای مسلح و امنیتی کشور خاطرنشان کرد: موفقیت‌های نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی، جلوه‌ای از تأییدات الهی است و تلاش‌های آنان همواره شایسته تقدیر و حمایت است.