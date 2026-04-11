۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۰

ختم دسته‌جمعی قرآن در بیجار؛ هدیه‌ای معنوی به شهدای امت

ختم دسته‌جمعی قرآن در بیجار؛ هدیه‌ای معنوی به شهدای امت

بیجار- مراسم ختم دسته‌جمعی قرآن کریم با حضو مردم در مسجد امام سجاد(ع) بیجار برگزار شد و شرکت‌کنندگان ثواب تلاوت کلام‌الله را به روح مطهر قائد شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی رمضان اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی ختم دسته‌جمعی قرآن کریم شامگاه جمعه در فضایی روحانی و با حضور جمعی از مردم مؤمن و قرآن‌دوست در مسجد امام سجاد(ع) شهرستان بیجار برگزار شد.

در این آیین، شرکت‌کنندگان با قرائت آیات نورانی قرآن کریم، یاد و خاطره قائد شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی رمضان را گرامی داشتند و ثواب این محفل قرآنی را به ارواح طیبه آنان تقدیم کردند.

ختم دسته‌جمعی قرآن در بیجار؛ هدیه‌ای معنوی به شهدای امت

این محفل در بسیاری از مساجد کردستان در راستای انس با قرآن و تقویت معنویت در جامعه برگزار می‌شود و برگزاری چنین محافلی، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با فرهنگ قرآنی و ارزش‌های دینی به شمار می‌رود.

حاضران در این محفل، با تأکید بر ادامه راه شهدا، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کردند و برگزاری این‌گونه برنامه‌ها را گامی در راستای زنده نگه داشتن یاد و مسیر شهیدان دانستند.

کد مطلب 6797666

