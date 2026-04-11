به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی ختم دستهجمعی قرآن کریم شامگاه جمعه در فضایی روحانی و با حضور جمعی از مردم مؤمن و قرآندوست در مسجد امام سجاد(ع) شهرستان بیجار برگزار شد.
در این آیین، شرکتکنندگان با قرائت آیات نورانی قرآن کریم، یاد و خاطره قائد شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی رمضان را گرامی داشتند و ثواب این محفل قرآنی را به ارواح طیبه آنان تقدیم کردند.
این محفل در بسیاری از مساجد کردستان در راستای انس با قرآن و تقویت معنویت در جامعه برگزار میشود و برگزاری چنین محافلی، جلوهای از پیوند عمیق مردم با فرهنگ قرآنی و ارزشهای دینی به شمار میرود.
حاضران در این محفل، با تأکید بر ادامه راه شهدا، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کردند و برگزاری اینگونه برنامهها را گامی در راستای زنده نگه داشتن یاد و مسیر شهیدان دانستند.
نظر شما