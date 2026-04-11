محافل اطلاعاتی آمریکا ادعای ترامپ درباره ایران را رد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، برآوردهای محافل اطلاعاتی آمریکا بیانگر آن است که ایران همچنان هزاران موشک بالستیک در اختیار دارد. این در حالی است که پیشتر کاخ سفید مدعی شده بود توان نظامی ایران به صورت کامل از بین رفته است.

بر اساس این گزارش، در حالی که ترامپ طی هفته های گذشته مدعی نابودی زیر ساخت های صنایع دفاعی ایران شده تحلیلگران محافل اطلاعاتی آمریکا نسبت به توان قابل توجه نظام حاکم بر ایران در نوآوری و ابتکار عمل هشدار می دهند.

در این گزارش آمده است، بسیاری از سکوهای پرتاب موشک های ایرانی که هدف قرار گرفته اند قابل تعمیر بوده و یا در تأسیسات زیرزمینی پنهان شده اند.

همچنین گزارش شده که ایران می تواند در صورت شکست مذاکرات اسلام آباد همچنان پایگاه های آمریکا در منطقه یا کشتی های دشمن در خلیج فارس را هدف قرار دهد.