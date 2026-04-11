۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

محافل اطلاعاتی آمریکا ادعای ترامپ درباره ایران را رد کردند

با وجود ادعاهای مکرر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی توان نظامی ایران، محافل اطلاعاتی این کشور تاکید کردند که توان موشکی ایران همچنان پابرجا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، برآوردهای محافل اطلاعاتی آمریکا بیانگر آن است که ایران همچنان هزاران موشک بالستیک در اختیار دارد. این در حالی است که پیشتر کاخ سفید مدعی شده بود توان نظامی ایران به صورت کامل از بین رفته است.

بر اساس این گزارش، در حالی که ترامپ طی هفته های گذشته مدعی نابودی زیر ساخت های صنایع دفاعی ایران شده تحلیلگران محافل اطلاعاتی آمریکا نسبت به توان قابل توجه نظام حاکم بر ایران در نوآوری و ابتکار عمل هشدار می دهند.

در این گزارش آمده است، بسیاری از سکوهای پرتاب موشک های ایرانی که هدف قرار گرفته اند قابل تعمیر بوده و یا در تأسیسات زیرزمینی پنهان شده اند.

همچنین گزارش شده که ایران می تواند در صورت شکست مذاکرات اسلام آباد همچنان پایگاه های آمریکا در منطقه یا کشتی های دشمن در خلیج فارس را هدف قرار دهد.

کد مطلب 6797732

    • IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      این جنگ غیر قانونی بوده ،ایران کاری به امریکا نداشت ،۲۰۰۰تفر ایرانی در جریان این جنگ کشته شدند
    • IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      انها خوب بلد بودند قبل از زدن اعلام کنند و بعد جای خالی را بزنند که در کنارش منازلی مملو از سکنه را زده و خانواده ها اسیب ببینند مثلا می‌خواستند خودشان را آدمهای بشر دوستی نشان دهند

