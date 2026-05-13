به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد ارزیابیهای محرمانه اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد ایران بار دیگر به بخش بزرگی از سایتهای موشکی، سکوهای پرتاب و تأسیسات زیرزمینی خود دسترسی عملیاتی پیدا کرده است؛ موضوعی که با ادعاهای دونالد ترامپ درباره نابودی توان نظامی ایران در تضاد قرار دارد.
بر اساس این ارزیابیها، ادعا شده است که ایران کنترل عملیاتی ۳۰ مورد از ۳۳ سایت موشکی در امتداد تنگه هرمز را دوباره به دست آورده و فقط سه سایت همچنان غیرقابل استفاده باقی ماندهاند.
گزارش همچنین تأکید میکند تهران همچنان حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکی و سکوهای پرتاب متحرک پیش از جنگ را حفظ کرده و نزدیک به ۹۰ درصد از تأسیسات زیرزمینی ذخیره و پرتاب موشک نیز «کاملاً یا تا حدی عملیاتی» هستند.
به نوشته نیویورک تایمز، این ارزیابیها اظهارات مقامهای دولت ترامپ، از جمله پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، درباره نابودی کامل توان نظامی ایران را زیر سؤال میبرد.
