به گزارش خبرنگار مهر، معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی در اطلاعیه‌ای نحوه فعالیت بخش‌های مختلف دانشگاه از ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما عزیزان و امنیت برای ایران عزیزمان، با عنایت به بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی و استانداری تهران، مقرر گردید از تاریخ شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ ارائه خدمات دانشگاه با رعایت موارد ذیل ارائه شود:

۱. فعالیت‌های آموزشی دانشگاه تا اطلاع ثانوی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "مجازی" (آنلاین) خواهد بود. ۲. خدمات اداری دانشگاه بدون وقفه با حضور حداکثری ادامه خواهد داشت. ۳. اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به‌ترتیب برای افراد دارای معلولیت، بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا فرزند شش‌ساله و کمتر و همچنین کارکنان دارای بیماری‌های خاص خواهد بود و حضور سایر کارکنان الزامی می‌باشد. ۴. کارکنان فقط مجاز به حضور از ساعت ۸ تا ۱۴ به عنوان ساعت موظف می‌باشند و مازاد بر این ساعات به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شود. ۵. این میزان حضور به عنوان ساعت موظف در نظر گرفته می‌شود. ۶. به منظور انتظام امور، اسامی کارکنان دورکار به معاونت توسعه و مدیریت منابع اعلام گردد. ۷. حضور کلیه رده‌های مدیریتی در دانشگاه الزامی است و این همکاران از شمول موارد دورکاری مستثنی هستند.