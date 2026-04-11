به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری نماینده مردم بندرلنگه، بستک، پارسیان و کیش در مجلس شورای اسلامی در حاشیه محفل انس با قرآن که به مناسبت اربعین شهادت «قائد شهید» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در شهرستان بستک برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تحولات دیپلماتیک اخیر، تجلی قدرت ملی ایران در برابر استکبار است.‌

وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدای اخیر تصریح کرد: اینکه امروز طرح ۱۰ ماده‌ای جمهوری اسلامی به عنوان مبنای اصلی آتش‌بس مطرح شده، ثمره خون پاک رهبر شهید، شهدای مدافع وطن و تمامی شهدای ملت رشید و قدرشناس ایران است.

جباری با تمجید از ایثار نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: جانفشانی‌ها و فداکاری‌های رزمندگان سرافراز میهن در میدان نبرد، توازن قدرت را به نفع ایران تغییر داد.

وی همچنین با ستایش از بصیرت ملت، افزود: ایستادگی مردم عزیز که در ۴۰ شبانه‌روز گذشته در تمام ایام و ساعات در خیابان‌ها حضور یافتند، پشتوانه اصلی اقتدار ملی بود و نشان داد که ملت ایران بر سر آرمان‌های خود و خون مطهر شهیدان، استوار ایستاده است.