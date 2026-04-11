بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی جدید به آسمان لرستان از صبح یکشنبه خبر داد و اظهار داشت: بارش پراکنده و رگباری باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، وزش باد شدید، احتمال نفوذ گردوخاک در این راستا برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی را بامداد سه‌شنبه عنوان کرد و گفت: اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی معابر و جاده‌ها، در برخی نقاط ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، خطر اصابت صاعقه، خطر سقوط اشیاء، کاهش میدان دید افقی و... در استان پیش می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم احتیاط در انجام سفرهای برون‌شهری، عدم انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و خشکه رودها، عدم چرای دام، عدم کوچ عشایر، آمادگی دستگاه‌های خدمت‌رسان به‌ویژه راهداری و شهرداری، تحکیم سازه‌ها و... تأکید کرد.