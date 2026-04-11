تاکید بر شفافیت در دادرسی مالیاتی و لزوم تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح شنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌جنوبی با اشاره به نقش تولیدکنندگان در عبور از شرایط اقتصادی، اظهار داشت: با تلاش واحدهای تولیدی و مدیریت مصرف، عبور از چالش‌های موجود امکان‌پذیر است و این مسیر نیازمند تدبیر مشترک دولت و بخش خصوصی است.

وی با یادآوری شرایط خاص کشور در مقاطع گذشته، افزود: یکی از عوامل موفقیت در مواجهه با بحران‌ها، تأمین مناسب کالاهای اساسی و نبود اختلال در نظام توزیع بود که همراهی مردم با نظام را به دنبال داشت.

رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در کنار امید به موفقیت مذاکرات، باید به کاستی‌ها نیز توجه داشت، تصریح کرد: بخش خصوصی باید همچون گذشته در کنار دولت و مردم برای تقویت تولید و خدمات‌رسانی نقش‌آفرینی کند.

عبداللهی در ادامه به موضوع دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: در فرآیند رسیدگی، هیچ امری نباید مخفی بماند و مودیان مالیاتی حق دارند از ارجاع به کارشناسی و روند رسیدگی مطلع شوند؛ این موضوع نیازمند قانون‌گذاری جدید نیست و در چارچوب قوانین موجود قابل اجراست.

وی با استناد به ماده ۲۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در صورت بررسی و تعدیل مالیات در هیئت‌های حل اختلاف، نتایج باید به‌صورت شفاف به ذی‌نفعان ابلاغ شود و نمی‌توان تصمیمات شبه‌قضایی را بدون اطلاع افراد اتخاذ کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین بر لزوم اختصاص زمان کافی برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تأکید کرد و گفت: تعیین زمان‌های محدود برای رسیدگی، پاسخگوی پیچیدگی این پرونده‌ها نیست و باید فرصت مناسب‌تری در نظر گرفته شود.

عبداللهی با انتقاد از محدود بودن فعالیت برخی کمیسیون‌های مالیاتی به شیفت اداری، خاطرنشان کرد: با وجود اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری، عدم استفاده از ظرفیت‌های بعدازظهر موجب افزایش تراکم پرونده‌ها شده و لازم است زمان‌بندی جلسات اصلاح شود.

وی با تأکید بر ضرورت استدلال در آرای صادره بیان کرد: در صورتی که ادعاهای مودیان پذیرفته نشود، باید دلایل رد آن به‌صورت شفاف در رأی ذکر شود و نمی‌توان از کنار آن عبور کرد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی همچنین درباره کارشناسی‌های رسمی گفت: کارشناسان رسمی دادگستری به دلیل جایگاه قانونی و سوگند حرفه‌ای، مشمول محرمانگی به معنای محدودکننده نیستند و امکان بررسی و اعتراض به نظریات کارشناسی وجود دارد.

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازار فولاد اشاره کرد و افزود: با وجود آمادگی دولت برای حمایت از طریق تعرفه‌ها، برخی واحدها همچنان خرید خود را از واسطه‌ها انجام می‌دهند که لازم است زمینه خرید مستقیم برای تولیدکنندگان فراهم شود.

وی در پایان بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های قانونی موجود، نباید امور را معطل دستورالعمل‌های زمان‌بر کرد و باید با اقدام به‌موقع، مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان را هموار ساخت.