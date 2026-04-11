یک محکوم به قصاص در دلفان بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی از اولین سازش در پرونده قصاص به احترام رهبر شهید در شهرستان دلفان خبر داد.

وی با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر شورای حل اختلاف شهرستان دلفان، افزود: این سازش در نتیجه چهار سال تلاش بی‌وقفه برای ایجاد صلح و گذشت، با حضور رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دلفان، اعضای شوراهای حل اختلاف، صلح یاران، ستاد صبر، بزرگان محلی و سفیر صلح استان خوزستان، حاصل شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، بیان کرد: این پرونده مربوط به یک قصاص بود که متهم از اهالی استان خوزستان پس از گذشت چهار سال از تحمل حبس، با رضایت اولیای دم از مجازات قصاص رهایی یافت.

کاکولوند، گفت، این اقدام بزرگ به احترام شهید ماه رمضان، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌سره) و در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش صورت گرفت.