۲۲ هزار تن انواع کودهای کشاورزی در استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این میزان کود در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده و با هدف پشتیبانی از بخش کشاورزی استان بوشهر از طریق شبکه کارگزاری‌ها در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.

وی افزود: توزیع به‌موقع نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه کود، نقش مهمی در تأمین نیاز کشاورزان و جلوگیری از بروز مشکلات در مراحل مختلف کشت و تولید دارد و خوشبختانه در سال ۱۴۰۴ کشاورزان استان بدون دغدغه به کود مورد نیاز خود دسترسی داشته‌اند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: تأمین و توزیع مناسب کودهای کشاورزی از عوامل مؤثر در افزایش تولید و بهبود عملکرد محصولات است و اقدامات انجام‌ شده در این حوزه، نقش قابل توجهی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان ایفا کرده است.

عمرانی تأکید کرد: با توجه به شرایط حساس کشور میزان تأمین، ذخایر استراتژیک و روند مناسب حمل و توزیع به کشاورزان استان بوشهرمطلوب است و کشاورزان هیچ‌گونه نگرانی بابت تأمین کود مورد نیاز خود نداشته باشند.