به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری زبان اذعان کردند، مناطق شمالی اراضی اشغالی تحت حملات پی در پی است.

در این گزارش آمده است، موشک های حزب الله همچنان پابرجا هستند و نمی توان آنها را کاملا نابود کرد؛ این یک واقعیت است که باید به آن اعتراف کرد.

رسانه های عبری اضافه کردند: ما قربانیان توهمات سیاسی هستیم. با وجود جنگ نه در غزه و نه در لبنان چیزی محقق و نهایی نشده است.

پیشتر نیز روزنامه گاردین اذعان کرد، اقدامات نتانیاهو هیچ دستاوردی برای صهیونیست ها نداشته است.

در ادامه این گزارش آمده است، این اقدامات با تاوان و هزینه های بسیار سنگینی همراه بوده است.