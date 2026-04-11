روایت رسانه صهیونیست از کانون جدید عملیات ارتش در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وبسایت عبری زبان یدیعوت آحارونوت نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی کانون حملات خود در لبنان را به بنت جبیل منتقل میکند که یک مکان نمادین و نظامی مهم برای حزبالله است.
بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی پس از فشارهای آمریکا و لبنان برای کاهش حملات به پایتخت، تمرکز عملیات خود را از بیروت به بنت جبیل در جنوب لبنان منتقل کرده است.
این وبسایت صهیونیستی میافزاید که نیروهای رژیم طی روزهای گذشته محاصره بنت جبیل را تشدید کردهاند و از محورهای یارون، مارون الراس و عیتا الشعب پیشروی کردهاند تا شهر را از جهات جنوبی، شرقی و شمالی محاصره کنند.
بر اساس این گزارش، عملیات در مناطق رشاف، بیت لیف و القوزح نیز گسترش یافته است. همچنین گزارشهایی مبنی بر تخریب ساختمانها در حانین در راستای پیشروی به سمت عین ابل برای تکمیل محاصره از سمت غربی مخابره شده است.
این وبسایت صهیونیستی میافزاید که برآوردهای تلآویو نشان میدهد که بنت جبیل، واقع در حدود ۴ کیلومتری مرز، یک مکان نمادین و نظامی مهم برای حزبالله است و تشدید شلیک موشکها به این شهر با طرح نظامی در زمینه محاصره آن مرتبط است.
این در حالی است منابع لبنانی گزارش دادهاند که تعداد زیادی از نیروهای حزب الله در این شهر مستقر هستند و محاصره بنت جبیل و تلاش برای اشغال این شهر میتواند تلفات زیادی برای ارتش رژیم صهیونیستی داشته باشد.
