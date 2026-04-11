رعد و برق و تگرگ در راه استان قزوین

قدرتالله مهدیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از ورود سامانه بارشی جدید به استان خبر داد و اعلام کرد: با توجه به هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی، پیش از ظهر یکشنبه ۲۳ فروردین تا اواخر وقت دوشنبه ۲۴ فروردین، استان قزوین شاهد بارش باران، رعد و برق، وزش باد لحظهای شدید و در برخی مناطق بارش تگرگ خواهد بود.
مهدیخانی افزود: هماهنگیهای لازم با دستگاههای امدادی و خدماتی برای آمادگی در برابر این شرایط انجام شده است.
وی تاکید کرد: از هم استانیهای محترم تقاضا داریم با رعایت نکات ایمنی، از اتراق در مسیلها، بستر و حریم رودخانهها خودداری کرده و از کوهنوردی و صعود به ارتفاعات پرهیز نمایند.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در پایان یادآور شد: همچنین توصیه میشود سازههای موقت به خوبی محکمسازی شوند.
