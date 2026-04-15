کشف ۳۲ قبضه کلت کمری که راهی یزد شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مستمر و با شناسایی قاچاقچیان سلاح، چندین نفر در این خصوص دستگیر شدند.

وی افزود: با تحقیقات بیشتر مشخص شد این افراد، مقادیر زیادی سلاح را از طریق استان‌های مرزی به داخل کشور وارد و قصد انتقال به استان‌ یزد را داشتند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در این عملیات‌ها ۳۲ قبضه کلت کمری کشف شد و متهمان پس از بازجویی‌های اطلاعاتی تحویل مراجع قضایی شدند.

نگهبان گفت: شهروندان هرگونه موارد مشکوک را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.