کشف ۳۲ قبضه کلت کمری که راهی یزد شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مستمر و با شناسایی قاچاقچیان سلاح، چندین نفر در این خصوص دستگیر شدند.
وی افزود: با تحقیقات بیشتر مشخص شد این افراد، مقادیر زیادی سلاح را از طریق استانهای مرزی به داخل کشور وارد و قصد انتقال به استان یزد را داشتند.
فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در این عملیاتها ۳۲ قبضه کلت کمری کشف شد و متهمان پس از بازجوییهای اطلاعاتی تحویل مراجع قضایی شدند.
نگهبان گفت: شهروندان هرگونه موارد مشکوک را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
