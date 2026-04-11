راهکارهای حفظ سلامت عمومی در شرایط بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس وثوق، با اشاره به شعار امسال روز جهانی بهداشت، نکاتی را درباره ضرورت تکیه بر علم و مشارکت اجتماعی برای حفظ سلامت عمومی در شرایط اختلال خدمات شهری و اجتماعی مطرح کرد.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: مدیریت علمی، تابآوری اجتماعی و تقویت شبکههای محلی، ستونهای حفظ سلامت در وضعیتهای بحرانی هستند.
وثوق، با توجه به شعار امسال روز جهانی بهداشت با عنوان «Together for Health. Stand with Science» و شرایطی که احتمال اختلال در دسترسی و بهرهمندی از خدمات شهری و اجتماعی در بحرانهایی همچون جنگ وجود دارد، بر ضرورت اتکا به اقدامات علمی، همکاری اجتماعی و مدیریت محلی برای حفظ سلامت عمومی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه سلامت حقی همگانی و دارای ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است، اظهار داشت: سلامت انسانها در گرو قوانین و تصمیمات مبتنی بر شواهد علمی و نیز مشارکت فعال مردم و نهادهای رسمی و غیردولتی است.
به گفته وثوق، شبکههای گسترده خدمات سیار، سرپایی و بستری در کشور، با حضور نیروهای حرفهای و داوطلبان آموزشدیده، بارها کارآمدی خود را در بحرانهایی مانند همهگیری کرونا و جنگ ۱۲ روزه نشان دادهاند.
وی در ادامه به ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حفظ سلامت عمومی در شرایط اختلال خدمات شهری و اجتماعی پرداخت.
تقویت سواد سلامت مردم مبتنی بر شواهد علمی
مقابله با شایعات و اطلاعات نادرست، اطلاعرسانی دقیق درباره اصول بهداشت فردی و پیشگیری از بیماریهای واگیردار، و آموزش مهارتهای خودمراقبتی مانند مدیریت استرس، ایمنسازی محیط زندگی، اصول پناهگیری، کمکهای اولیه، شستوشوی دست، تغذیه سالم، تحرک ایمن و بهداشت خواب.
تابآوری روانی و اجتماعی
ارائه حمایتهای روانی از طریق سامانههای مجازی و خطوط تلفنی، ایجاد فعالیتهای جمعی برای تقویت حس همبستگی و ثبت و انتشار مستند تجربیات محلی.
تقویت شبکههای اجتماعی و داوطلبانه
سازماندهی گروههای محلی برای کمک به سالمندان و بیماران مزمن، ایجاد شبکههای ارتباطی رابطان بهداشتی و سفیران سلامت، و مشارکت خیرین و سازمانهای مردمنهاد در قالب تیمهای مشترک خدمات سلامت.
حفظ دسترسی حداقلی به خدمات سلامت ضروری
راهاندازی مراکز موقت و کلینیکهای سیار، استفاده از مشاورههای تلفنی و آنلاین و اولویتبندی مراقبت از بیماران مزمن، زنان باردار، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت.
مدیریت بهداشت آب و غذا
استفاده از روشهای ایمنسازی آب مانند جوشاندن و کلرزنی، نگهداری صحیح مواد غذایی در شرایط قطع برق و نظارت محلی بر توزیع غذای سالم.
مدیریت پسماند و بهداشت محیط
ایجاد سیستمهای موقت دفع بهداشتی زباله، جلوگیری از تجمع پسماند و حفظ نظافت محیطهای عمومی.
آمادگی برای بیماریهای واگیردار
پایش علائم بیماریها در سطح محله، گزارش سریع موارد مشکوک، رعایت فاصلهگذاری در تجمعات و استفاده از ماسک و تهویه مناسب در محیطهای بسته.
وثوق در پایان تأکید کرد: در شرایط اختلال در خدمات شهری، رویکرد «همکاری برای سلامت و تکیه بر علم» به معنای بهکارگیری دانش معتبر، تقویت مشارکت مردمی و اجرای راهکارهای محلی برای حفظ سلامت جامعه است.
نظر شما