حجتالاسلام محمود قیومزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردیدی نیست که رژیم صهیونیستی از طریق علوم دانشگوهی به تجاوز و کشتار کودکان، زنان و افراد بیگناه دامن میزند، همچنین به ترور دانشمندان هستهای و فرماندهان و مردم بیگناه اقدام میکند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه تصریح کرد: علم زمانی ارزشمند است که در دستان افراد متقی و الهی و نه در دست جنایتکاران قرار گیرد چرا که جرم و جنایت آنان سنگینتر میشود.
وی با طرح این پرسش که آیا باید به احترام علم و دانشدوستی دست جنایتکاران را برای اقدامات وحشیانه با استفاده از ابزار علم باز گذاشت یا ابزار علم را از دست آنان گرفت، گفت: اگر یک تروریست خطرناک سلاح پیشرفتهای در دست داشته باشد و هر لحظه احتمال ارتکاب جنایت وجود داشته باشد، آیا میتوان به احترام علم آن سلاح را از او نگرفت یا باید او را خلع سلاح کرد؟
حجت الاسلام قیومزاده افزود: علم و فناوری زمانی که در اختیار مجرمان و جنایتکاران قرار گیرد، میتواند جرم آنان را سنگینتر و مخوفتر کند از این رو وظیفه هر انسان آزاده و باوجدانی است که تلاش کند تا آنان خلع سلاح شوند تا امکان ارتکاب جنایتهای بیشتر از آنان سلب شود.
وی با اشاره به ضرورت حفاظت از دانشگاهها به عنوان سنگرهای تولید و گسترش دانش، گفت: علم به تنهایی ارزش و احترام ندارد، اگر انسانهای با تقوا به آن مجهز شوند، میتواند مفید باشد، اما اگر در اختیار افراد ظالم قرار گیرد، جز خسارت برای جامعه بشری به همراه نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به نقش علم و فناوری در تحولات معاصر گفت: اکنون برخی مراکز علمی و پژوهشی در جهان در خدمت توسعه ابزارهای مخرب قرار گرفتهاند و به همین دلیل لازم است درباره کارکرد و جهتگیری علم و فناوری تأمل جدی صورت گیرد.
حجت الاسللم قیومزاده با اشاره به اهمیت شناخت ظرفیتهای علمی و صنعتی کشور گفت: بسیاری از مردم شاید تا زمانی که زیرساختهای حیاتی کشور مورد تهدید قرار نگیرد از گستردگی دستاوردهای علمی و صنعتی ایران آگاهی کامل نداشته باشند در حالی که طی سالهای گذشته، با وجود تحریمهای گسترده، متخصصان و مهندسان ایرانی توانستهاند زیرساختهای مهمی در حوزههای مختلف ایجاد کنند.
وی افزود: پروژهها و زیرساختهای بزرگی در حوزه انرژی، صنعت برق، صنایع فولادی، داروسازی و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور شکل گرفته که نتیجه تلاش و دانش بومی متخصصان ایرانی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه تصریح کرد: این دستاوردها نشان میدهد که کشور از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه علم، فناوری و صنعت برخوردار است و این توانمندیها با اتکا به تلاش و غیرت متخصصان داخلی و در شرایط دشوار تحریمهای اقتصادی شکل گرفته است.
وی اظهار کرد: شناخت این ظرفیتها و معرفی آنها به نسل جوان میتواند موجب تقویت اعتماد به نفس ملی و افزایش مشارکت علمی و اجتماعی در مسیر پیشرفت کشور شود.
حجت الاسلام قیومزاده تاکید کرد: امید است که علم و دانش در سراسر جهان بیش از پیش در خدمت پیشرفت بشریت، اخلاق، معنویت و ارتقای کیفیت زندگی انسانها قرار گیرد و از بهکارگیری آن در مسیر ظلم و خشونت جلوگیری شود.
