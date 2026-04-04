عبدالله سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن تجاوز و حمله به دانشگاه‌ها و مراکز علمی گفت: دانشگاه‌ها در سراسر جهان نماد علم، آگاهی و پیشرفت جوامع هستند و هرگونه تهاجم دشمن به این مراکز، در واقع تعرض به دانش، فرهنگ و آینده نسل‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: مراکز علمی باید همواره محیطی امن برای آموزش، پژوهش و تبادل اندیشه باشند و هدف قرار دادن این فضاها، مغایر با اصول انسانی و ارزش‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی است.

سالمی با بیان اینکه سنگرهای دانش باید از هرگونه تعرض و تنش برای نسل فردا مصون بمانند، گفت: جامعه دانشگاهی همواره بر گسترش دانش، گفت‌وگو و همکاری‌های علمی تأکید داشته و انتظار می‌رود امنیت مراکز آموزشی و پژوهشی در همه شرایط حفظ شود.

استاد دانشگاه انرژی ساوه با تأکید بر اینکه حفظ حرمت مراکز علمی ضرورتی برای توسعه پایدار است، به تنش‌های اخیر اشاره کرد و گفت: سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو علیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، فضای علمی را به میدان تنش‌های سیاسی تبدیل کرده است.

سالمی افزود: این اقدامات با تضعیف استقلال نهادهای دانشگاهی، نگرانی‌های زیادی را در محیط‌های آکادمیک ایجاد کرده است اما به طور حتم آن‌ها آرزوی تضعیف جایگاه علم و دانشگاه را به گور خواهند برد.

وی تصربح کرد: جامعه علمی جهان باید در برابر چنین اقدامات نگران‌کننده‌ای حساس باشد و با مسئولیت‌پذیری از حریم دانش دفاع کند.

سالمی همچنین با اشاره به نقش اساسی دانشگاه‌ها در تولید دانش و تربیت نیروی انسانی متخصص اظهار کرد: دانشگاه‌ها ستون‌های اصلی توسعه علمی و فناوری هر کشور هستند و هرگونه اخلال در فعالیت آن‌ها، به‌طور مستقیم روند پیشرفت جامعه را مختل می‌کند،در جهان امروز که رقابت علمی در سطحی بی‌سابقه جریان دارد.

وی با بیان اینکه حفظ استقلال و امنیت دانشگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است، افزود: هرگونه تهدید علیه محیط‌های علمی، علاوه بر ایجاد ناامنی، سبب مهاجرت نخبگان، کاهش انگیزه پژوهشگران و اخلال در فرآیند آموزش می‌شود.

استاد دانشگاه انرژی ساوه بیان کرد: جامعه جهانی باید با تدوین و اجرای سازوکارهای حمایت از مراکز علمی، تضمین کند که دانشگاه‌ها از هرگونه تنش، فشار یا دخالت خارجی دور بمانند و بتوانند مأموریت علمی خود را در فضایی آرام و امن دنبال کنند.