سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گسترش دامنه حملات به زیرساخت‌های علمی و آموزشی، بیانگر ناتوانی دشمنان در دستیابی به اهداف خود در میدان‌های تقابل مستقیم است.

وی افزود: هنگامی که طرف‌های مقابل در نبرد رو در رو موفق به تحقق اهداف خود نمی‌شوند به اقدامات ناجوانمردانه و حمله به مراکز غیرنظامی از جمله دانشگاه‌ها روی می‌آورند.

استاد دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی تصریح کرد: هر یک از این حملات و تخریب‌ها، سندی روشن از ماهیت خشونت‌طلب، بی‌ هویت و ضد فرهنگی نظام سلطه و هم‌پیمانان آن است.

وی ادامه داد: هدف اصلی این حملات، ضربه زدن به بنیان‌های فکری، فرهنگی و علمی کشور است و دشمنان با این اقدامات نشان می‌دهند که با اصل پیشرفت، توسعه و تمدن‌ سازی ملت ایران مخالف هستند و استقلال این کشور را برنمی‌تابند.

استاد دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی تاکید کرد: مسئله صرفاً نوع نظام حاکم نیست بلکه دشمنی با ملت مستقل و آزادی‌خواه ایران در دستور کار آن‌ها قرار دارد.

وی افزود: تحولات اخیر، به‌ روشنی نشان داده است که ادعاهای برخی درباره اهداف محدود دشمنان، نادرست بوده و اکنون حمله به زیرساخت‌های فیزیکی، انرژی و علمی کشور، ماهیت واقعی این دشمنی را آشکارتر کرده است.

دلشادی بیان کرد: طرح موضوعاتی همچون نقش‌آفرینی ایران در تأمین منافع دیگران، نشان‌دهنده نگاه سلطه‌ جویانه‌ای است که به دنبال بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشورها برای تأمین منافع خود است.

وی گفت: اگرچه این حملات خساراتی به همراه داشته و تلخ و سنگین است اما تجربه نشان داده است که تمامی این اقدامات در نهایت به نتیجه نخواهد رسید.

دلشادی تصریح کرد: زیرساخت‌ها بازسازی می‌شوند، دانشگاه‌ها دوباره ساخته خواهند شد و مسیر پیشرفت ادامه پیدا می‌کند اما آسیب وارد شده به اعتبار و حیثیت عاملان این اقدامات، جبران‌ناپذیر خواهد بود.

مدیر فرهنگی دانشگاه اراک با اشاره به حملات اخیر به مراکز علمی کشور گفت: دشمن وقتی در میدان نبرد مستقیم ناکام می‌ماند، به جنگ با زیرساخت‌های علمی و دانشگاهی روی می‌آورد، این حملات نه فقط نشانه استیصال نظام سلطه در برابر علم ایمانی ایران، بلکه سندی روشن از ماهیت خشونت‌طلب و ضدفرهنگ آن است.

استاد دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی ادامه داد: آنچه قابل تخریب نیست، بنیان علم و دانش بومی است که در میان نخبگان و دانشمندان کشور نهادینه شده است.

وی افزود: پیوندهای اجتماعی و انسجام ملی میان مردم، به‌ویژه نیروهای متعهد و باورمند به استقلال کشور، مستحکم‌تر از گذشته ادامه خواهد یافت.

دلشادی با اشاره به نقش علم در پیشرفت کشور گفت: علم عامل اصلی شکوه، عظمت و تمدن‌ سازی است و در ایران، این علم با اخلاق، ایمان و انسانیت درآمیخته است و چنین دانشی، زاینده و سازنده بوده و مسیر آبادانی و عزت کشور را هموار خواهد کرد.

مدیر فرهنگی دانشگاه اراک تاکید کرد: دشمنان به‌خوبی دریافته‌اند که قدرت امروز ایران، حاصل پیوند علم و ایمان و تکیه بر توان داخلی است و جوانان کشور با اتکا به دانش بومی و رویکردی منسجم در دفاع از کیان ملی، به جایگاهی دست یافته‌اند که در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی می‌کنند.

دلشادی افزود: در شرایط تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های شدید، این مسیر ادامه یافته و انگیزه نخبگان برای پیشرفت و ساختن آینده‌ای قدرتمند برای ایران، بیش از پیش تقویت شده است.