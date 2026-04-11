احمد نجاتیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به برگزاری اولین جلسه شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری در سال جدید، اشاره‌ کرد و گفت: در این جلسه ، وضعیت ارائه خدمات پرستاری در دوران جنگ اخیر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، گزارشی از آمادگی نیروهای پرستاری و کمبودهای نیروی انسانی در حوزه پرستاری؛ ارائه شد.

وی با اشاره به شهادت ۱۱ تن از نیروهای پرستاری در جنگ اخیر، افزود: در جلسه روز گذشته، از زحمات نیروهای پرستاری در دوران جنگ، تقدیر به عمل آمد.

نجاتیان در ادامه به موضوع تاب‌آوری جامعه پرستاری در روزهای پس از جنگ و آمادگی برای احتمال بازگشت به شرایط جنگی در کشور، گفت: مسئله اصلی در حفظ و تثبیت آمادگی نیروهای پرستاری، توجه به خواسته ها و نیازهای آنان از سوی حاکمیت است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، به موضوع معیشت به عنوان مهم‌ترین انگیزه کادر سلامت و نیروهای پرستاری برای تاب‌آوری در شرایط بحرانی و جنگی، اشاره کرد و افزود: پرستاران مثل سایر اقشار جامعه برای امرار معاش و تأمین هزینه‌های زندگی، نیازمند توجه هستند.

وی ادامه داد: با توجه به نرخ تورم که بعد از جنگ نیز افزایش یافته است، این انتظار می رود که حاکمیت به معیشت پرستاران؛ توجه بیشتری داشته باشد.

نجاتیان در خصوص مطالبات معوق پرستاران نیز گفت: قبل از شروع سال جدید، شاهد اتفاقات خوبی در حوزه پرستاری بودیم و سه ماه از مطالبات کارانه پرستاران پرداخت شد. اما، همچنان بین ۶ تا ۷ ماه فاصله در پرداخت مطالبات نیروهای پرستاری وجود دارد.

وی به تعرفه‌های پرستاری در سال جدید اشاره کرد و افزود: این تعرفه‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته که البته قرار بود ۸۵ درصد باشد؛ اما با توجه به شرایط دولت و کشور، همان رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی را پذیرفتیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: البته تعرفه‌های سال ۱۴۰۵ هنوز اعمال نشده و منتظر هستیم.