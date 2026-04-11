موکب خدمت قضایی در سمنان برپا شد؛ ارائه مشاوره به ۴۷۰ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از راه اندازی موکب خدمت قضایی در اجتماع اقتدار مردم سمنان خبر داد و بیان کرد: طی پنج شب از برپایی این موکب و میز خدمت، نزدیک به ۴۷۰ نفر از شهروندان توانستند در فضایی صمیمی و در قالب گفت‌وگوی چهره به چهره و بی‌واسطه با مدیران و مسئولان قضایی استان دیدار کرده و از مشاوره‌های حقوقی و قضایی بهره‌مند شوند.

وی افزود: برپایی این میز خدمت در راستای تحقق رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر مردمی‌سازی عدالت، تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با آحاد جامعه و فراهم‌سازی زمینه پاسخگویی شفاف و تکریم ارباب‌رجوع صورت گرفته است و تلاش داریم با استمرار چنین برنامه‌هایی ارتباط نزدیک دستگاه قضایی استان با مردم بیش از پیش تقویت شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه این موکب و میز خدمت همچنان در محل برگزاری اجتماعات شبانه مردم برپا است، تصریح کرد: این اقدام به همت تمامی معاونت‌های دادگستری استان و با مشارکت پایگاه بسیج عدل دادگستری استان سمنان شکل گرفته و علاوه بر ارائه خدمات مشاوره‌ای و پاسخگویی حقوقی و قضایی، در فضایی صمیمانه از شهروندان و شرکت‌کنندگان در این اجتماعات با پذیرایی مناسب نیز استقبال به عمل می‌آید.

اکبری تأکید کرد: این موکب و میز خدمت قضایی همچنان برپا بوده و مدیران و مسئولان قضایی استان با حضور در این محل آماده ارائه خدمات حقوقی و قضایی، پاسخگویی به مطالبات مردم و همراهی با شهروندان در اجتماعات مردمی هستند.

وی در ادامه با قدردانی از حضور پرشور و معنادار مردم ولایت‌مدار و انقلابی سراسر کشور و همچنین اقصی نقاط استان سمنان در اجتماعات شبانه اظهار کرد: این حضور آگاهانه و پرصلابت مردم، جلوه‌ای از روحیه استکبارستیزی در مقابله با جنایات ددمنشانه آمریکایی-صهیونیستی و همچنین پایبندی ملت شریف و شهیدپرور به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.